【ターミネーターと恋しちゃったら】宮舘涼太“エータ”が未来に帰還？ 臼田あさ美“くるみ”との関係がギクシャク
Snow Manの宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜 後11：00）第7話が、16日に放送された。
【場面カット】湯上がり姿！ラムネを飲む宮舘涼太
同作品は、宮舘演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じるヒロイン・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げる前代未聞のヒューマンSFラブコメディー。
第6話のラストで雷に打たれ、ショートして倒れてしまったエータ。第7話冒頭ではくるみの顔を見て「あなたは誰、なのですか？」と言い出し、記憶を失っていることが判明するが、未来から駆けつけた時沢レオ（番家天嵩）の修理によって身体も記憶も元どおりに回復する。
ところが、くるみに「なぜ迎えに来なかったのか」を問われたときには、峻一郎（竹財輝之助）にバックハグされる彼女を目撃したことを言えず、心の痛みを感じる。アンドロイドらしからぬ自分の感情に戸惑うエータ、そして今までと違うエータの雰囲気を感じとったくるみ…。2人はどこかぎこちなくなってしまう。
そんな中、くるみがベテラン漫画家・榎モカ子（山崎静代）の誘いで温泉旅館へ行くことに。それを知ったエータはもちろん、なぜか峻一郎も同行することとなり、温泉を舞台に恋のバトルがぼっ発する。エータが峻一郎をけん制する一方で、峻一郎もまた「僕や他の誰より、くるみを幸せにしてあげられる？」とエータを挑発する。これには何も言えなくなるエータ、追い打ちをかけるようにレオから記憶を消して未来に帰還しなければいけない可能性を伝えられて…。
そんなエータが夕食の席で大暴走。くるみと盛り上がる峻一郎に背を向けて酒を飲み続け、酔っ払って「元のサヤに収まったらどうなんです？」と言い放ったあげく、モカ子にその気持ちは「恋」だと指摘されると「これが恋？そうであるなら私の初恋は実らない」とつぶやいて酔いつぶれてしまう。
その後、自分の恋心をはっきりと自覚し、酔いつぶれた際にくるみにケガさせたことに責任を感じたエータは、早朝ひそかにチェックアウト。置き手紙を残し、くるみと暮らしていた“ロイヤル南風”からも出て行く…という衝撃の展開で第7話は幕を閉じた。
また、第7話ではTravis Japan・松倉海斗演じる少女漫画編集部員・副島昂樹が思い切った行動に。あの雷の夜、エータとレオの秘密の会話を聞いてしまった副島、それをエータに打ち明けるが…なんとエータがすんなりと自分の正体を告白し、副島が驚きもせずに理解＆応援するというまさかの展開となった。
23日放送の第8話では、もはや自分にはくるみを護る資格がないと落ち込むエータが未来への帰還を決意し、2人はギクシャク。くるみもまた、峻一郎に呼び出され、“運命の決断”を迫られることに…。そんな中、モカ子のサイン会の会場で不審者が出現。もしや未来から放たれた暗殺者なのか。なんと…エータの回し蹴りがさく裂（!?）宮舘渾身のアクションシーンに注目だ。
■第8話あらすじ
温泉旅館に少女漫画編集者・神尾くるみたちを残し、住んでいた“ロイヤル南風”からも出ていったアンドロイド・時沢エータ。帰宅して置き手紙を見つけたくるみは、未来に帰ったのではと心配するが、マンションの大家・南風薫子（石田ひかり）に連れられて戻ってきたエータを見て安心する。
その矢先、くるみが担当する漫画家・榎モカ子のサイン会開催が決定。くるみが準備に奔走する一方、彼女への恋心を自覚し、もはや自分にはくるみを護る資格がないと思い悩むエータは、駆けつけた時沢レオに未来に帰りたいと告げていた…。
エータとくるみがお互いを意識してギクシャクする中、2人の異変を察した同僚・副島昂樹から、一歩踏み出すよう背中を押されるエータ。しかし、そのころくるみは“元カレ”須東峻一郎に呼び出され、“運命の決断”を迫られていた（!?）
そしてサイン会当日、くるみは会場内に不審者を発見。もしやくるみの命を狙う暗殺者なのか（!?）そのとき、エータは…（!?）
【場面カット】湯上がり姿！ラムネを飲む宮舘涼太
同作品は、宮舘演じる“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”時沢エータと、臼田あさ美演じるヒロイン・神尾くるみが禁断の恋を繰り広げる前代未聞のヒューマンSFラブコメディー。
第6話のラストで雷に打たれ、ショートして倒れてしまったエータ。第7話冒頭ではくるみの顔を見て「あなたは誰、なのですか？」と言い出し、記憶を失っていることが判明するが、未来から駆けつけた時沢レオ（番家天嵩）の修理によって身体も記憶も元どおりに回復する。
そんな中、くるみがベテラン漫画家・榎モカ子（山崎静代）の誘いで温泉旅館へ行くことに。それを知ったエータはもちろん、なぜか峻一郎も同行することとなり、温泉を舞台に恋のバトルがぼっ発する。エータが峻一郎をけん制する一方で、峻一郎もまた「僕や他の誰より、くるみを幸せにしてあげられる？」とエータを挑発する。これには何も言えなくなるエータ、追い打ちをかけるようにレオから記憶を消して未来に帰還しなければいけない可能性を伝えられて…。
そんなエータが夕食の席で大暴走。くるみと盛り上がる峻一郎に背を向けて酒を飲み続け、酔っ払って「元のサヤに収まったらどうなんです？」と言い放ったあげく、モカ子にその気持ちは「恋」だと指摘されると「これが恋？そうであるなら私の初恋は実らない」とつぶやいて酔いつぶれてしまう。
その後、自分の恋心をはっきりと自覚し、酔いつぶれた際にくるみにケガさせたことに責任を感じたエータは、早朝ひそかにチェックアウト。置き手紙を残し、くるみと暮らしていた“ロイヤル南風”からも出て行く…という衝撃の展開で第7話は幕を閉じた。
また、第7話ではTravis Japan・松倉海斗演じる少女漫画編集部員・副島昂樹が思い切った行動に。あの雷の夜、エータとレオの秘密の会話を聞いてしまった副島、それをエータに打ち明けるが…なんとエータがすんなりと自分の正体を告白し、副島が驚きもせずに理解＆応援するというまさかの展開となった。
23日放送の第8話では、もはや自分にはくるみを護る資格がないと落ち込むエータが未来への帰還を決意し、2人はギクシャク。くるみもまた、峻一郎に呼び出され、“運命の決断”を迫られることに…。そんな中、モカ子のサイン会の会場で不審者が出現。もしや未来から放たれた暗殺者なのか。なんと…エータの回し蹴りがさく裂（!?）宮舘渾身のアクションシーンに注目だ。
■第8話あらすじ
温泉旅館に少女漫画編集者・神尾くるみたちを残し、住んでいた“ロイヤル南風”からも出ていったアンドロイド・時沢エータ。帰宅して置き手紙を見つけたくるみは、未来に帰ったのではと心配するが、マンションの大家・南風薫子（石田ひかり）に連れられて戻ってきたエータを見て安心する。
その矢先、くるみが担当する漫画家・榎モカ子のサイン会開催が決定。くるみが準備に奔走する一方、彼女への恋心を自覚し、もはや自分にはくるみを護る資格がないと思い悩むエータは、駆けつけた時沢レオに未来に帰りたいと告げていた…。
エータとくるみがお互いを意識してギクシャクする中、2人の異変を察した同僚・副島昂樹から、一歩踏み出すよう背中を押されるエータ。しかし、そのころくるみは“元カレ”須東峻一郎に呼び出され、“運命の決断”を迫られていた（!?）
そしてサイン会当日、くるみは会場内に不審者を発見。もしやくるみの命を狙う暗殺者なのか（!?）そのとき、エータは…（!?）