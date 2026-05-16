イモトアヤコ、手作りオムライス公開に反響「綺麗な見た目」「食欲そそる」
【モデルプレス＝2026/05/16】お笑いタレントのイモトアヤコが5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。オムライスの晩ごはんを公開した。
【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん
イモトは、「晩ごはん」とつづり、自宅での夕食の写真を投稿。皿いっぱいに盛り付けられた黄色い卵の上にケチャップが波状にかけられたオムライスと、サラダを添えた一皿を披露している。
この投稿に、ファンからは「1番美味しいやつ」「食欲そそる」「ケチャップと卵の色が完璧」「シンプルイズベストな一品」「綺麗な見た目」「たっぷり食べれそう」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「イッテQ」40歳タレント「煮汁が美しい」鶏肉と長ネギの煮物・つくね・サラダ並ぶ晩ごはん
◆イモトアヤコ、手作りオムライス披露
イモトは、「晩ごはん」とつづり、自宅での夕食の写真を投稿。皿いっぱいに盛り付けられた黄色い卵の上にケチャップが波状にかけられたオムライスと、サラダを添えた一皿を披露している。
◆イモトアヤコの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「1番美味しいやつ」「食欲そそる」「ケチャップと卵の色が完璧」「シンプルイズベストな一品」「綺麗な見た目」「たっぷり食べれそう」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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