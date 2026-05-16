沖田愛加アナ、ウエストチラ見せ腰開きコーデに反響「清楚なのに色気ある」「ウエストのラインが綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月15日、自身のInstagramを更新。オールインワンを身に着けた姿を公開した。
【写真】29歳美人アナ「清楚なのに色気ある」ウエストチラ見せ腰開きコーデ
沖田は、石川県金沢市をロケで訪れた際のオフショットを投稿。グレージュのノースリーブ仕様のオールインワンを着用し、スラリとした両腕と、ウエストの両サイドにあしらわれたカットアウトからは引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「清楚なのに色気ある」「ウエストのラインが綺麗」「スタイル抜群で憧れる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳美人アナ「清楚なのに色気ある」ウエストチラ見せ腰開きコーデ
◆沖田愛加、オールインワンで美ウエストチラリ
沖田は、石川県金沢市をロケで訪れた際のオフショットを投稿。グレージュのノースリーブ仕様のオールインワンを着用し、スラリとした両腕と、ウエストの両サイドにあしらわれたカットアウトからは引き締まったウエストがのぞいている。
◆沖田愛加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなせるのすごい」「清楚なのに色気ある」「ウエストのラインが綺麗」「スタイル抜群で憧れる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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