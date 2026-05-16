実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が16日までにYouTubeチャンネルを更新し、タモリ論争について私見を展開する場面があった。

視聴者から「タモリさんは面白いですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「“面白かった瞬間を抜き出せ”と言われると難しいんですよ。これは何で難しいかというと、タモリさんは面白くない人を、なんとなくしゃべらせる能力が高いんですよ」と返す。

「『テレフォンショッキング』でどんな人が来ても、それなりに番組として成立する話に持っていけるんですよ。今までの司会で“髪切った?”って聞く人いた?要は話って、何でもいいのよ。相手の人が話を広げられるのと、間を作らないっていうのが大事で。内容ってね、結構どうでもいいんですよ。何となく楽しい話をしたっていう空気感が作れれば良くて」

「話を振るのもそうだし、相手が返してきた話に対してちゃんと乗っかるっていう、間の取り方だから。もともとタモリさんがジャズの人だっていうのはあるんですけど。相手がしゃべるか、自分がしゃべるかっていうので。話下手な人がぶつかっちゃうと、お互い無言になっちゃうんですよ。その無言を作らないために、話をする。これをちゃんとできるかっていう。あの能力は、なかなかほかの人では見ないですね」と評価していた。