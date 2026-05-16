俳優の本郷奏多(35)が韓国・仁川で開催中のポーカーの大会「Gods of Poker Incheon 2026」で優勝したことが16日、分かった。大会公式サイトなどを通じて伝えられた。

本郷は参加費220万ウォン(約23万円)の「ターボ・ハイローラー」の部に出場。見事に優勝を果たし、賞金1152万ウォン(約122万円)を獲得した。

大会の公式サイトには「チャンピオン」として本郷の写真が掲載された。

芸能界では、俳優の田中圭が今月5日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の決勝ステージに臨み、7位に入った。優勝こそ逃したものの、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得した。田中は昨年7月、米ラスベガスで行われたポーカーの世界大会「ワールドシリーズオブポーカー」に出場。その中で参加費1000ドル（約14万円）のイベント「スーパーターボ」で3位に入り、賞金11万5295ドル（約1714万円）を獲得していた。