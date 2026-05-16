佐藤三兄弟、一卵性三つ子ぶりを発揮しまくる 質問に4連続で同じ回答 ザ・たっちから三つ子ギャグ伝授される
SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（長男・綾人、次男・颯人、三男・嘉人、いずれも27）が16日、東京・錦糸町マルイ1階特設ステージで8月5日のメジャーデビューシングル「DAISUKI」の予約リリースイベントを開催。「DAISUKI」を初パフォーマンスした。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
この日は「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
イベントを終え、取材回も実施。嘉人は「初めてやるアクロバット歌謡というジャンルなんですけど、僕たちにぴったりな方向性だなと思う。何より今日のイベントで皆さんが笑顔になってくれたことが一番うれしいです」とにっこり。颯人は「今日来てくださったファンの皆さんが、すごく盛り上げてくださったので、本当に最高なスタートが切れました」と喜び、綾人は「僕たち3人ずっとメジャーデビューするにが夢だったので、今回こうやってイベントで曲を発表できてメジャーデビューを改めて実感しました。すごくうれしい。3人で頑張ってきてよかった。まだこれからですけど、3人で力を合わせて、さらに高みを目指して頑張っていきたいなと思っております」と誓った。
取材では、一卵性三つ子を感じさせる瞬間も。好きな食べ物は一緒なのか、という質問が飛ぶと3人は「一緒ですね」と声をそろえる。好きな食べ物と嫌いな食べ物について「ラーメン」「納豆」と好みが完全一致し、報道陣も驚きの声。好みの女性のタイプと質問が重ねられると3人は「それだけが違うんですよ」と息ぴったりに返答。綾人は「一緒にいて楽しい元気なかわいらしい子」だそう。颯人は「大人っぽくきれいな女性が好みです」と明かし、嘉人は「いっぱい食べる女性が好き」とタイプを語った。そして「一緒じゃなくてよかった」「ひと安心」と3人は笑った。最後には一発ギャグも。双子お笑いコンビのザ・たっちと考えた「Wi-Fi」という電波を表現したギャグで、たっちの2人は「双子じゃできない」と三つ子ならではのギャグの完成について語っていという。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。
【写真】ド派手なアクロバットパフォーマンスを披露した佐藤三兄弟
この日は「DAISUKI」のほか、「仮面舞踏会」「ギザギザハートの子守唄」を歌唱した。豪快なアクロバットを何度も披露し、観客は黄色い声援を送っていた。
取材では、一卵性三つ子を感じさせる瞬間も。好きな食べ物は一緒なのか、という質問が飛ぶと3人は「一緒ですね」と声をそろえる。好きな食べ物と嫌いな食べ物について「ラーメン」「納豆」と好みが完全一致し、報道陣も驚きの声。好みの女性のタイプと質問が重ねられると3人は「それだけが違うんですよ」と息ぴったりに返答。綾人は「一緒にいて楽しい元気なかわいらしい子」だそう。颯人は「大人っぽくきれいな女性が好みです」と明かし、嘉人は「いっぱい食べる女性が好き」とタイプを語った。そして「一緒じゃなくてよかった」「ひと安心」と3人は笑った。最後には一発ギャグも。双子お笑いコンビのザ・たっちと考えた「Wi-Fi」という電波を表現したギャグで、たっちの2人は「双子じゃできない」と三つ子ならではのギャグの完成について語っていという。
佐藤三兄弟は、宮城県出身の27歳。新体操の名門・青森大学新体操部出身。2020年全日本学生新体操選手権大会では、颯人4位、嘉人3位、綾人6位という実績を誇る。2025年7月に川越のスーパー銭湯で歌謡曲カバーを初披露したことから始まり、歌謡曲とアクロパットを融合させた独自のスタイル“アクロバット歌謡”が話題に。活動開始からわずか5ヶ月で神田明神ホールのワンマンライブを即完売させる人気となった。
この日のイベントには、ファン300人が集結した。