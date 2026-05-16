女優眄个△り（23）が、所属事務所のエイベックス・マネジメント・エージェンシーのプロジェクト「ACTORS STAND vol．2」の第3弾作品となる短編映画で主演を務めることが16日、分かった。昨年度後期のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」出演後、初の作品となる。

同プロジェクトは、同社の所属俳優の担当マネジャーがプロデュースを務める短編映画企画。脚本と監督を山本英氏が務め、眄个僚仗斑呂竜楮蠍宮崎市で撮影を行った。

来年秋の上映を予定し、眄个蓮崋分のマネジャーさんがゼロから映画を作る姿を隣で見てきて、こうしてやっと発表ができたことをとてもうれしく思います」と語った。続けて「この映画は圧倒的に静かな作品です。その静けさとともに、故郷宮崎の温かく澄んだ空気がそのまま画となって映し出されています」とし、「山本英監督とともに、その土地に溶け込みながらひとつひとつ丁寧に役の繊細な心と向き合っていきました。見る方のありのままの目線で、多くのものを感じていただけたらと思います」とアピールした。

同プロジェクトでは、今後も大原優乃（26）上坂樹里（20）らが出演する作品の制作を予定している。