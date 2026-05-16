飯島直子、初姉妹旅行で2ショット公開「お綺麗」「雰囲気そっくり」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】女優の飯島直子が5月15日、自身のInstagramを更新。姉との旅行中のショットを公開した。
【写真】58歳女優「雰囲気そっくり」姉との2ショット
飯島は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた 姉との旅計画 本日開幕」「そんなこんなで 初姉妹旅行」とつづり、姉との旅行中のショットを公開。メガネをかけた飯島と顔をスタンプで隠した状態の姉の2ショットを披露している。
また「心配性の姉 出発四時間前に集合場所についてました 何してたんだろう」「姉の希望で食い倒れ海の幸を堪能しに北国まできました」「今のところ 空腹時間ありません 24時間まんぷくです」と続け、函館山からの景色や海鮮のショットも投稿している。
この投稿には「お姉さんと仲良しですね」「姉妹旅行なんて最高すぎる」「ゆっくり楽しんでください」「姉妹っていいな」「お綺麗」「雰囲気そっくり」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】58歳女優「雰囲気そっくり」姉との2ショット
◆飯島直子、姉との旅行ショット公開
飯島は「誘われては 聞こえないフリ 予定を聞かれては 笑顔で受け流してきた 姉との旅計画 本日開幕」「そんなこんなで 初姉妹旅行」とつづり、姉との旅行中のショットを公開。メガネをかけた飯島と顔をスタンプで隠した状態の姉の2ショットを披露している。
◆飯島直子の旅行中ショットが話題
この投稿には「お姉さんと仲良しですね」「姉妹旅行なんて最高すぎる」「ゆっくり楽しんでください」「姉妹っていいな」「お綺麗」「雰囲気そっくり」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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