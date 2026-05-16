NY株式15日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均　　　49564.33（-499.13　-1.00%）
ナスダック　　　26347.71（-287.51　-1.08%）
CME日経平均先物　61925（大証終比：-115　-0.19%）

欧州株式15日終値
英FT100　 10195.37（-177.56　-1.71%）
独DAX　 23950.57（-505.69　-2.07%）
仏CAC40　 7952.55（-129.72　-1.60%）

米国債利回り
2年債　 　4.079（+0.062）
10年債　 　4.595（+0.114）
30年債　 　5.128（+0.102）
期待インフレ率　 　2.508（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.167（+0.124）
英　国　　5.172（+0.178）
カナダ　　3.695（+0.127）
豪　州　　5.072（+0.055）
日　本　　2.707（+0.084）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.41（+4.24　+4.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4565.60（-119.70　-2.55%）

ビットコイン（ドル）
79112.69（-2282.04　-2.80%）
（円建・参考値）
1255万5975円（-362183　-2.80%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ