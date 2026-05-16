ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は４９９ドル安 シカゴ日経平均先物は６万１９２５円
NY株式15日（NY時間15:04）（日本時間04:04）
ダウ平均 49564.33（-499.13 -1.00%）
ナスダック 26347.71（-287.51 -1.08%）
CME日経平均先物 61925（大証終比：-115 -0.19%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.079（+0.062）
10年債 4.595（+0.114）
30年債 5.128（+0.102）
期待インフレ率 2.508（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.695（+0.127）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.41（+4.24 +4.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4565.60（-119.70 -2.55%）
ビットコイン（ドル）
79112.69（-2282.04 -2.80%）
（円建・参考値）
1255万5975円（-362183 -2.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49564.33（-499.13 -1.00%）
ナスダック 26347.71（-287.51 -1.08%）
CME日経平均先物 61925（大証終比：-115 -0.19%）
欧州株式15日終値
英FT100 10195.37（-177.56 -1.71%）
独DAX 23950.57（-505.69 -2.07%）
仏CAC40 7952.55（-129.72 -1.60%）
米国債利回り
2年債 4.079（+0.062）
10年債 4.595（+0.114）
30年債 5.128（+0.102）
期待インフレ率 2.508（+0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.167（+0.124）
英 国 5.172（+0.178）
カナダ 3.695（+0.127）
豪 州 5.072（+0.055）
日 本 2.707（+0.084）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝105.41（+4.24 +4.19%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4565.60（-119.70 -2.55%）
ビットコイン（ドル）
79112.69（-2282.04 -2.80%）
（円建・参考値）
1255万5975円（-362183 -2.80%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ