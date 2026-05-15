【北京＝向井ゆう子、坂本幸信】中国を訪問した米国のトランプ大統領は１５日、北京の中南海で、中国の習近平（シージンピン）国家主席と２日目の会談を行った。

トランプ氏は同日、帰国の途についた。習氏との首脳外交を通じて米中関係の安定化を図ったが、台湾問題やイラン情勢を巡っては両国の相違が目立った。

１５日の会談冒頭、習氏はトランプ氏の訪中を「歴史的だ」と評価し、「安定した経済貿易関係を維持し、互いの懸念を適切に解決する重要な共通認識に達した」と述べた。これに対し、トランプ氏は、習氏の歓待に謝意を示した上で「我々の関係は非常に強固だ」と誇り、「多くの異なる問題を解決した」と述べた。

トランプ氏は中国を出発後、大統領専用機内で記者団に、首脳会談で台湾問題について議論したことを認めた。習氏から台湾を防衛するかどうかについて問われ、「それについては話さない」と語ったと明らかにした。米国の台湾への武器売却については、習氏が議題として持ち出したと説明し、「詳細にわたり議論した。最終的な決定は私が下す」と述べた。

台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統を念頭に、「台湾を統治している人物と話し合わなければならない」とも述べた。直接の外交関係がない米台トップが対話をすれば、中国の猛反発は必至だ。

イラン情勢については、習氏とイランの非核化について協議したことを明らかにしたが、詳細は明かさなかった。イラン産原油を購入する中国企業への制裁解除を検討しており、近いうちに決定を下す意向を示した。経済協力の拡大を巡っては、「多くの素晴らしい貿易協定を結んだ」と語り、中国側が米国産大豆や石油などの購入も約束したと明らかにした。

トランプ氏は１４日、習氏との会談後に米ＦＯＸニュースのインタビューに応じ、「偉大な二つの国、私はＧ２と呼んでいるが、歴史上、極めて重要な瞬間として刻まれるだろう」と会談の意義を強調した。中国滞在中、トランプ氏は９月２４日に習氏夫妻を米首都ワシントンに招待した。