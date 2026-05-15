人気ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」のKANONが、セーラー服姿から一変した“別人級ビジュアル”で話題を集めている。

「5月14日、KANONさんが自身のInstagramで披露したのは、まるで“令嬢”のようなお嬢様感が漂う、レトロガーリースタイルでした。

ブラウンのミニワンピースに白い丸襟を合わせ、胸元のギャザーや小さいボタンで可愛らしさを演出。さらに、ラグジュアリーブランド『Miu Miu』のグリーンのミニバッグで上品さも漂わせています」（芸能記者）

このファッションは、13日に開催された「Miu Miu銀座店」リニューアルイベントでのコーディネート。

KANONはインスタで、《私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれた このルックがとても大好き》と投稿。“新しい自分”への手応えものぞかせていた。

ここまで王道美女に振り切ったことで、ファンの衝撃も大きかったようだ。SNSでは、

《別人みたい》

《どこぞの令嬢ですか！？》

《信じられない》

など絶賛の声が殺到している。

芸能プロ関係者はこう語る。

「2023年4月、グループは一発撮りのパフォーマンスを届けるYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で代表曲『オトナブルー』を披露しました。“首振りダンス”で一世を風靡した2020年リリースの曲です。

その後、同チャンネルでは、アーティスト個人の魅力にスポットを当てる新シリーズ『HIGHLIGHT』がスタート。今年1月、同企画に出演したKANONさんは、馬のマスクをかぶり、袖や襟を極端に誇張したオーバーサイズの変形セーラー服と、ネイビーのライン入りジャージパンツで踊りまくる“カオス全開”のパフォーマンスで圧倒したのです」

だからこそ今回の“Miu Miuルック”とのギャップは衝撃的といえる。もっとも、KANONはもともと黒髪ロングのストレートヘアが印象的な“正統派美女”だ。

「制服スタイルでもビジュアルはたびたび話題になっていましたが、今回のようにドレスアップすると、一気に魅力が際立つ。改めてポテンシャルの高さを感じさせますね」（同前・芸能プロ関係者）

グループは現在、国内外のツアーを控え超多忙な日々を送る。

「5月8日には最新シングル『Chanka Chanka』をリリース。31日には『日比谷音楽祭2026』に出演予定で、6月には大阪・神奈川でファンクラブ限定ツアーも控えています。 7月にはチェコ、ドイツ、ロンドンを巡る欧州ツアー、9月にはシアトルの音楽フェス出演も決定。

世界を股にかけて活躍する中で、KANONさんが“大人モード”を見せ始めたことは、グループの新たなフェーズを象徴する変化かもしれません」（同前・芸能プロ関係者）

“個性”と“自由”ではみ出していく新しい学校のリーダーズ。その進化は、ファッション面でも止まりそうにない。