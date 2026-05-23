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高須幹弥（高須クリニック）がYouTubeチャンネルにて「【BLファン必見】親友の益田と男2人で鳥貴族デートしました」を公開した。精神科医の益田裕介氏とのコラボ企画で居酒屋チェーン「鳥貴族」を訪れた際のエピソードを披露し、「結局デートしたかったんかい」とツッコミを入れるほど仲睦まじい異色の“デート”の全貌を語った。



当初は益田氏のクリニックで「推し活」に関する真面目な対談動画を撮影する予定だった。しかし、益田氏が「鳥貴族予約しときました」と得意げに連絡してきたことで、急遽予定が変更されたという。合流直後、益田氏からぬいぐるみや大量のシールをプレゼントされた高須氏は、嬉しそうに手帳を広げる親友の姿に「まさか男2人でシール交換会…」と苦笑いを浮かべた。



自らをメニューを暗記するほどの“鳥貴族マスター”と自負する高須氏だが、この日の注文は益田氏に一任した。すると益田氏は、各種焼き鳥を「2皿ずつ」注文するという想定外の行動に出る。巨大な焼き鳥が1種類につき4本もテーブルに山積みになり、高須氏は「鳥貴族知ったかぶってた割には2皿ずつ頼んで」と呆れ顔。結果的に焼き鳥だけでお腹がいっぱいになってしまったという。



それでも、食後にはデザートとしてチュロスを1つだけ注文。「恋人同士の時は二度づけOKですから」と、温かいチュロスをソフトクリームにつけながら、2人で仲良くつつき合う様子を披露した。本来の目的だった真面目な議論はどこへやら、「結局デートしたかったんかいって感じでございましたよ」と楽しげに振り返った。



お会計は約5000円。前回ご馳走になったお礼として、今回は高須氏が支払いを済ませたという。帰り道は大雨の中、2人で傘をさして駅まで歩いたことも明かされた。終始笑顔で語られるエピソードからは、分野は違えど第一線で活躍する医師2人の、少年のように無邪気で深い絆が伝わってくる動画となっている。