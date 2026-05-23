「男2人でシール交換会」高須幹弥が明かす、精神科医・益田裕介との異色すぎる“鳥貴族デート”の全貌
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高須幹弥（高須クリニック）がYouTubeチャンネルにて「【BLファン必見】親友の益田と男2人で鳥貴族デートしました」を公開した。精神科医の益田裕介氏とのコラボ企画で居酒屋チェーン「鳥貴族」を訪れた際のエピソードを披露し、「結局デートしたかったんかい」とツッコミを入れるほど仲睦まじい異色の“デート”の全貌を語った。
当初は益田氏のクリニックで「推し活」に関する真面目な対談動画を撮影する予定だった。しかし、益田氏が「鳥貴族予約しときました」と得意げに連絡してきたことで、急遽予定が変更されたという。合流直後、益田氏からぬいぐるみや大量のシールをプレゼントされた高須氏は、嬉しそうに手帳を広げる親友の姿に「まさか男2人でシール交換会…」と苦笑いを浮かべた。
自らをメニューを暗記するほどの“鳥貴族マスター”と自負する高須氏だが、この日の注文は益田氏に一任した。すると益田氏は、各種焼き鳥を「2皿ずつ」注文するという想定外の行動に出る。巨大な焼き鳥が1種類につき4本もテーブルに山積みになり、高須氏は「鳥貴族知ったかぶってた割には2皿ずつ頼んで」と呆れ顔。結果的に焼き鳥だけでお腹がいっぱいになってしまったという。
それでも、食後にはデザートとしてチュロスを1つだけ注文。「恋人同士の時は二度づけOKですから」と、温かいチュロスをソフトクリームにつけながら、2人で仲良くつつき合う様子を披露した。本来の目的だった真面目な議論はどこへやら、「結局デートしたかったんかいって感じでございましたよ」と楽しげに振り返った。
お会計は約5000円。前回ご馳走になったお礼として、今回は高須氏が支払いを済ませたという。帰り道は大雨の中、2人で傘をさして駅まで歩いたことも明かされた。終始笑顔で語られるエピソードからは、分野は違えど第一線で活躍する医師2人の、少年のように無邪気で深い絆が伝わってくる動画となっている。
当初は益田氏のクリニックで「推し活」に関する真面目な対談動画を撮影する予定だった。しかし、益田氏が「鳥貴族予約しときました」と得意げに連絡してきたことで、急遽予定が変更されたという。合流直後、益田氏からぬいぐるみや大量のシールをプレゼントされた高須氏は、嬉しそうに手帳を広げる親友の姿に「まさか男2人でシール交換会…」と苦笑いを浮かべた。
自らをメニューを暗記するほどの“鳥貴族マスター”と自負する高須氏だが、この日の注文は益田氏に一任した。すると益田氏は、各種焼き鳥を「2皿ずつ」注文するという想定外の行動に出る。巨大な焼き鳥が1種類につき4本もテーブルに山積みになり、高須氏は「鳥貴族知ったかぶってた割には2皿ずつ頼んで」と呆れ顔。結果的に焼き鳥だけでお腹がいっぱいになってしまったという。
それでも、食後にはデザートとしてチュロスを1つだけ注文。「恋人同士の時は二度づけOKですから」と、温かいチュロスをソフトクリームにつけながら、2人で仲良くつつき合う様子を披露した。本来の目的だった真面目な議論はどこへやら、「結局デートしたかったんかいって感じでございましたよ」と楽しげに振り返った。
お会計は約5000円。前回ご馳走になったお礼として、今回は高須氏が支払いを済ませたという。帰り道は大雨の中、2人で傘をさして駅まで歩いたことも明かされた。終始笑顔で語られるエピソードからは、分野は違えど第一線で活躍する医師2人の、少年のように無邪気で深い絆が伝わってくる動画となっている。
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チャンネル情報
美容外科医 高須幹弥氏が運営するYouTubeアカウント。 本業の美容整形に関する話以外に、筋トレ、政治・経済、芸能など様々な時事問題に関して高須幹弥医師視点の意見を配信しています。