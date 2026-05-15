パイオニアは、スマートフォン向けカーナビアプリ「COCCHi（コッチ）」のアップデートを5月下旬に実施し、プレミアムプランで天気情報を活用する機能を拡充する。

「COCCHi」の料金は、月額料金および年額料金ともに無料の「無料」プラン、月額400円で年額4380円の「基本」プラン、月額650円で年額7080円の「プレミアム」プランの3つ。

プレミアムプラン向けアップデート

プレミアムプランでは、設定した目的地や立寄地の到着予想時間付近の天気を、スマートフォンや車載ディスプレイの走行画面上にイラスト表示する。また、自宅、現在地、設定ルートへの雨雲接近や、現在地の熱中症リスクなど天候情報をスマートフォンや車載ディスプレイ上に通知する。

従来はスマートフォンのみ対応していた、アメダス降雨情報表示が車載ディスプレイに対応する。花粉、黄砂、積雪深情報の表示も可能となる。

このほか、任意の場所の天気予報や熱中症リスクの情報をスマートフォンや車載ディスプレイの画面上に表示する。

基本プラン向けアップデート

基本プランとプレミアムプランの両方に適用されるアップデートでは、ドライバーアシスト検索で画面上に表示された施設のロゴマークに、駐車場検索では満室情報の色表示と価格、ガソリンスタンド検索で価格、トイレ検索では駐車場有無の情報を追加した。それぞれ近い順に安い順でソートした上位3件でランキングも表示する。