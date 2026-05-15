スタジオやコンサートなどプロの現場での使用頻度が高いマイクやヘッドホンで有名なSennheiser（ゼンハイザー）から、HD 480 PROが発売されました。レコーディングスタジオでの使用を前提としたプロフェッショナル向けヘッドホンです。

ゼンハイザー(Sennheiser) HD 480 PRO 密閉型スタジオモニターヘッドホン 【国内正規品】 700499 有線 ドイツ設計 62,611円 Amazonで見る PR PR

スタジオクオリティの音質と装着性

サウンドはスタジオモニター用として色付けのない正確な周波数特性を持ちます。継続的に動作する独自の振動減衰システムが歪みを低減し、反射音を除去することで明瞭なサウンドを実現。ミックスの最も微妙なニュアンスを捉えることで、クリエイティブな現場をサポートします。周波数特性は3Hz〜28.7kHzと幅広い帯域をサポート。

Image: Sennheiser

本体重量は272gとスタジオ用としてはそれほど重くない設計。高精度な人間工学に基づいて設計されており、あらゆるユーザーのヘッドサイズに適応する形状にデザインされています。そのため長時間のスタジオ作業でも快適性をキープしてくれます。

消耗度の高いパッドは洗浄と交換が可能。使い込むと耳に当たる部分がボロボロになることも多いですが、特にハードに使われることの多い業務機は、こうした配慮がうれしいポイントとなります。点字ガイド付き左右イヤーカップ、メガネ用の溝付きイヤーパッドなど、アクセシビリティの高さにも注目したいところです。保護キャリーバッグが付属するほか、オプションでトラベルケースも用意されています。

Image: Sennheiser

ドイツの老舗ブランドだけにサウンドの良さに加えて堅牢性も高く、制作現場では重宝するでしょう。自宅録音のお供としても最適。市場価格は6万8600円前後です。

Source: Sennheiser