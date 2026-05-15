毛利蘭役の山崎和佳奈さん「サンジャポ」ナレーション、３代目アッコちゃんも 様々な役で存在感
アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。
山崎さんは毛利蘭役以外にも、さまざまな役をこなしており、存在感の大きさをあらためて示した。山崎さんが声優を務めた主な役やナレーションは以下の通り。
【アニメ声優】
◆「名探偵コナン」毛利蘭
◆「ひみつのアッコちゃん」アッコ（3代目）
◆「ONE PIECE」ノジコ
◆「美少女戦士セーラームーンR」コーアン
◆「キテレツ大百科」五月
◆「わたしとわたし ふたりにロッテ」ブリギッテ
◆「金色のガッシュベル！！」高嶺華
◆「LOVELESS」青柳美咲
◆「Xenosaga THE ANIMATION」シェリィ・ゴドウィン
◆「ボボボーボ・ボーボボ」スズ
◆「ののちゃん」藤原先生
◆「あずみマンマミーア」あずみ
◆「スーパービックリマン」アムル
◆「ママレードボーイ」秋月茗子
◆「GS女神」マリア
◆「格闘美神 武龍REBIRTH」毛蘭
◆「せんせいのお時間」北川理央
◆「LAST EXILE」ソフィア・フォレスター
◆「万能文化猫娘」白樺智惠子
◆「はいぱーぽりす」綾美
◆「緊急発進セイバーキッズ」ラン
◆「真拳伝説タイトロード」サラ・ジョーンズ
◆「おにいさまへ…」桐生
◆「学園戦記 ムリョウ」統原瀬津名
◆「超時空世紀オーガス02」 トリア
【ナレーション】
◆TBS系「サンデー・ジャポン」
◆TBS系「世界陸上大阪上陸」
◆フジテレビ系「とくダネ！」
◆フジテレビ系「番宣」
◆テレビ朝日「ターニングポイント」
◆テレビ朝日「ビーファイターカブト マザーメルザード」