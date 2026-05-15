アニメ「名探偵コナン」で毛利蘭を演じる声優の山崎和佳奈さんが4月18日に亡くなった。15日、所属事務所の青二プロダクションが発表した。61歳だった。

山崎さんは毛利蘭役以外にも、さまざまな役をこなしており、存在感の大きさをあらためて示した。山崎さんが声優を務めた主な役やナレーションは以下の通り。

【アニメ声優】

◆「名探偵コナン」毛利蘭

◆「ひみつのアッコちゃん」アッコ（3代目）

◆「ONE PIECE」ノジコ

◆「美少女戦士セーラームーンR」コーアン

◆「キテレツ大百科」五月

◆「わたしとわたし ふたりにロッテ」ブリギッテ

◆「金色のガッシュベル！！」高嶺華

◆「LOVELESS」青柳美咲

◆「Xenosaga THE ANIMATION」シェリィ・ゴドウィン

◆「ボボボーボ・ボーボボ」スズ

◆「ののちゃん」藤原先生

◆「あずみマンマミーア」あずみ

◆「スーパービックリマン」アムル

◆「ママレードボーイ」秋月茗子

◆「GS女神」マリア

◆「格闘美神 武龍REBIRTH」毛蘭

◆「せんせいのお時間」北川理央

◆「LAST EXILE」ソフィア・フォレスター

◆「万能文化猫娘」白樺智惠子

◆「はいぱーぽりす」綾美

◆「緊急発進セイバーキッズ」ラン

◆「真拳伝説タイトロード」サラ・ジョーンズ

◆「おにいさまへ…」桐生

◆「学園戦記 ムリョウ」統原瀬津名

◆「超時空世紀オーガス02」 トリア

【ナレーション】

◆TBS系「サンデー・ジャポン」

◆TBS系「世界陸上大阪上陸」

◆フジテレビ系「とくダネ！」

◆フジテレビ系「番宣」

◆テレビ朝日「ターニングポイント」

◆テレビ朝日「ビーファイターカブト マザーメルザード」