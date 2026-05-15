幸楽苑「郡山ブラック」500円で販売　3日間限定のフェア開催

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）が運営するラーメンチェーン「幸楽苑」は、5月16日〜5月18日の3日間限定で、全店にて「郡山ブラックフェア」を開催する。

今年で3回目となる同フェアは、福島県郡山市のご当地ラーメン「郡山ブラック」を全国の幸楽苑で楽しめる企画。「郡山ブラック」と「郡山ブラック素らーめん餃子セット」の2商品を、特別価格の税込500円で販売する。

〈漆黒スープが特長のご当地ラーメン〉

「郡山ブラック」は、濃口醤油やたまり醤油などを使用した、漆黒のスープが目を引く醤油ラーメン。見た目のインパクトとは対照的に、まろやかな味わいが特長だという。

また、「郡山ブラック」は2023年、文化庁が地域で世代を超えて受け継がれてきた食文化を認定する「100年フード」に選ばれている。

「100年フード」

幸楽苑は、「地元の誇るこの一杯を、全国の皆様へ日頃の感謝を込めて、今回も特別なワンコイン価格でお届けいたします」とコメントしている。

〈「郡山ブラックフェア」概要〉

◆郡山ブラック

価格：500円（税込）

販売期間：5月16日〜5月18日

対象店舗：幸楽苑 全店

◆郡山ブラック素らーめん餃子セット

価格：500円（税込）

販売期間：5月16日〜5月18日

対象店舗：幸楽苑 全店