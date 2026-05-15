人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。「お父さんの授業参観スタイル」とつづった、カジュアルな装いを披露し、「誰のお姉さん!?って教室がざわつきそうです！」「お父!?えっ!?」「可愛過ぎて注目浴びそう！」など、様々な反響が寄せられている。

【映像】子育てする“美少女お父さん”（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌の撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女装ファッションを楽しむようになったそうである。

SNSでは、ロリータ風衣装を着た可愛らしい写真の数々の他に、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子やおままごとをしている父親としての姿も披露しており、その様々な表情が話題になっている。

授業参観スタイルに反響

13日に更新したInstagramでは、「お父さんの授業参観スタイル」と、ラフな装いでポーズを決める写真を公開。「学校は娘が輝く場所なので、私は目立たない服装を心掛けています。カジュアル初心者すぎて、Tシャツをパンツインしてたらすごい笑われた。でも皆が笑顔になるとうれしいので、これからもパンツにインしていこうと思います！」と、おちゃめにつづっている。

この投稿にファンからは、「カジュアルなお父さんも新鮮！」「服装はお父さんだけど首から上はお母さん(笑)ハイブリッド保護者！」「こんなお父さんが来て欲しかった!!」など、様々なコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）