Photo: 佐々倉男子

「あ、今の撮りたかった…」という後悔を、圧倒的に減らしてくれたのがTELESIN（テレシン）「ネックレスマウント」（税込4,369円）です。子どもが小さいうちは、できるだけ多くの思い出を記録しておきたい。そう考えている筆者にとって、この道具はまさに神アイテムでした。

2年前に買って以来、子どもとの外遊びや旅行には必ず持っていき、さらには仕事でも活用したりと、かなりの頻度で持ち出しています。

ハンズフリーで、見ている風景をそのまま記録できる

Photo: 佐々倉男子 実際の撮影事例（左2枚は顔だけAI加工）

荷物を持っているとき。公園でアスレチックを一緒に登るとき。鬼ごっこで本気ダッシュするとき。安全面を考えると、まず優先すべきはスマホではなく両手です。でも、そういうときに限って子どもがいい表情をしたり、面白い動きをしたりするんですよね。

このネックマウントは、首にかけてスマホを固定しておくだけ。あらかじめ動画を回しておけば、両手を使いながら、その瞬間を自然に残せます。あとから見返すと、「こんなことしてたんだ」と気づく場面も多く、思い出の取りこぼしが明確に減りました。

マグネット式だから、取り外しがラク

Photo: 佐々倉男子

以前はスマホを挟み込むタイプのマウントを使っていましたが、これが意外と面倒でした。装着に手間がかかるし、使いたい時にサッと使えない。その点、このモデルはマグネット式なので、近づけるだけでパチッと固定できて、外すときも一瞬。使い勝手が軽快です。

しかも磁力はしっかり強め。子どもとアスレチックで遊んだり、走り回ったりしても外れたことはありません。手軽なのに、ちゃんと安心して使えます。

Photo: 佐々倉男子

本体内部には自在に曲がる素材が入っていて、外側はシリコンでカバーされています。首まわりに当たっても硬さや痛さが出にくく、重量220gと程よい重さはありますが長時間つけていてもストレスが少ないのも好印象でした。

角度調整の自由度も高く、目線に近い位置で撮れたり、少し俯瞰気味にしたりと、見せたい画角を作りやすいです。

仕事でも手放せなくなった

Photo: 佐々倉男子

もともとは子どもとの思い出記録用に買ったアイテムでしたが、今では仕事でも使っています。仕事柄、製品の仕様や使い方説明を動画で共有することが多く、両手を使いながら撮影したい場面がよくあります。そんなとき、このネックマウントが便利です。手元を映しながら説明できるので、撮影係がいなくても成立します。

気づけば、公園遊び・旅行・アウトドア・仕事までカバーする存在に。スマホアクセサリーって使わなくなるものも多いのですが、これは珍しく“なくてはならないもの”になったアイテムです。