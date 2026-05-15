伊勢丹のあの柄が缶になります。

資生堂パーラーは、「資生堂パーラー 伊勢丹新宿店」のリニューアルオープンを記念し、伊勢丹の象徴ともいえるタータン「マクミラン/イセタン」をデザインに採用した限定商品を、5月20日より発売すると発表しました。

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今回登場する「花椿ビスケット32枚入限定缶 マクミラン」は、資生堂パーラーのロングセラー「花椿ビスケット」の限定缶。価格は3564円（税込）で、伊勢丹新宿店限定、数量限定で取り扱われます。

「花椿ビスケット」の缶といえば、食べ終わったあともつい取っておきたくなる存在。今回はさらに“保管確定感”が強めです。

赤と緑を基調にした伊勢丹おなじみのタータン柄に、資生堂パーラーのクラシカルな花椿モチーフが組み合わさり、“百貨店文化のかわいさ”がぎゅっと詰まった雰囲気に仕上がっています。

また、同日からは「花椿パート ド フリュイあまおう」も登場します。こちらは花椿マークをかたどったゼリー菓子で、福岡県産あまおうを使用。価格は1620円（税込）で、毎週水曜日のみ数量限定で販売されます。

リニューアル後の「資生堂パーラー 伊勢丹新宿店」では、限定商品のほか、定番商品や季節商品、ケーキ類なども取りそろえる予定です。店舗は東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館地下1階です。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026051503.html