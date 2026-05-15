姉妹で合格掴んだルーキーや愛知出身の3年目が球場を彩る

悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムを後押しする、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」。ここでは齋藤りのさん、佐藤羽菜さん、佐藤夢来さん、鈴木志織さんを取り上げる。

◇齋藤りのさん

新メンバーの齋藤りのさんは北海道北広島市出身、5月7日生まれ。ニックネームは「ちゃんりの」。趣味はkpopアイドル鑑賞、カバーダンス。姉の齋藤りこさんとそろって合格をつかんだ、地元出身の姉妹ルーキー。

4歳からストリートダンスを習い、スーパーキッズダンスコンテスト全国大会への出場や、ダンスインストラクターを務める腕前の持ち主。オーディション受験のきっかけは「ファイターズファンの母と観戦に行き、その際に目にしたキラキラと輝くファイターズガールの姿に惹かれ、母の後押しもあり応募しました」と明かす。ファンに見てほしいところは「笑顔とパワフルなダンス」だ。

◇佐藤羽菜さん

新メンバーの佐藤羽菜（さとう・はな）さんは北海道札幌市出身、11月7日生まれ。ニックネームは「おはな」。趣味はおいしいごはん屋さんを開拓すること。

ファイターズガールOGなどがインストラクターを務める「ファイターズダンスアカデミー」出身。アカデミーの発表会で球場で踊る楽しさを知り、レッスンに取り組むなかで、ファイターズガールになることが自身の目標になったという。メンバーの一員になって初めて練習した日の感想は「ファイターズガールになれたことを実感して、わくわくが止まらなくて終始にやけていました」と振り返った。

◇佐藤夢来さん

新メンバーの佐藤夢来（さとう・ゆら）さんは北海道函館市出身、3月1日生まれ。趣味はお菓子づくり、パン作り、ファッション。「マイケルジャクソン、ブルーノマーズにお母さんとハマったのがきっかけ」でダンスを始めた。

小学2年生から約7年間HIPHOPを習い、高校3年間はチアリーディング部で全国大会出場。「球場で目にしたファイターズガールの明るく華やかな姿に憧れを抱いた」という。オーディションへの応募をためらっていたとき、最後に背中を押してくれたのは両親だったそう。

◇鈴木志織さん

活動3年目の鈴木志織（すずき・しおり）さんは愛知県出身、12月31日生まれ。ニックネームは「しーし」。趣味はダンス、ひとりでふらっとお散歩。大好きなものは「チア、踊ること、いちご、夕焼けの空、ほめられること笑！」。

昨シーズンを「うまく自分をコントロールできずパフォーマンスも上がらず、もがいてもがいて進むような感覚の1年でした」と振り返る。今シーズンは「自分にも皆さんにも恥じない、過去最高の1年を作り出していけるように頑張ります!!」と意気込みを語った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）