『機動警察パトレイバー EZY』File 1本日公開！ File 2のキービジュアル＆本予告解禁
本日5月15日より「機動警察パトレイバー」シリーズ新作『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』のFile 1が公開。本日を皮切りに全3章構成で順次劇場公開となる『EZY』より、File 2のキービジュアルと本予告、5名のキャラクターが解禁された。
【動画】『機動警察パトレイバー EZY』ドタバタな特車二課の日常が詰まったFile 2、本予告2種
本作は、2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントで公開、さらに2024年9月には「2026年プロジェクト始動」が発表された「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品。全8話・全3章構成で劇場公開され、第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっている。
本作の舞台は、労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本。AI技術による自動化が進み、かつて最先端技術だったレイバーは、社会基盤を支える一部として定着。人が搭乗するスタンドアローン型のレイバーは、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。
しかし、時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらず”人と街を守ること”。第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした“AV‐98Plus イングラム”（イングラム・プラス）とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
本日のFile 1公開にあわせ、8月14日に公開となるFile 2のキービジュアルが解禁。
十和と桔平がそれぞれの“愛車”を背に並び立つ、爽快感たっぷりなビジュアルに仕上がっている。海をバックに、どこか余裕を感じさせる表情と軽快な空気感からは、数々の現場を共に駆け抜けてきた2人ならではの厚い信頼関係が垣間見える。
あわせて解禁されたFile 2の本予告では、弾丸失踪事件、謎の美少女の存在、突如発生する土砂災害など、次々と巻き起こるトラブルが描かれている。特車第二課らしいドタバタ感とテンポの良いやり取り、そして思わずクスッと笑いを誘う掛け合いはまさに“これぞパトレイバー”といった雰囲気だ。File 1に続き、File 2でもますます加速する特車第二課のドタバタ劇。ハプニングだらけの日常を軽快に駆け抜ける2人のバディも見どころだ。
さらに、十和と桔平や特車二課を取り巻くメンバー5名が新たに解禁。
第二小隊整備班顧問として非常勤となるシバシゲオ（CV：千葉繁）、第二小隊付きの整備員・寺田くるみ（CV：伊瀬茉莉也）、整備班班長・齋藤陽一（CV：前田弘喜）、第一小隊隊長・国木田寛治（CV：大塚芳忠）、特車二課課長・安井鋼太郎（CV：山路和弘）の場面写真も公開。活躍が気になる個性豊かなキャラクターが勢ぞろいしている。
そしてFile 2のムビチケも本日5月15日に発売。File 1の通常券の十和と桔平に続き、File 2では2号機コンビである間と平田、そして背後にイングラム・プラス2号機がデザインされている。1枚だけでも、そしてFile 1と2枚並べても楽しめる特別なデザインのチケットに、本日解禁されたFile 2のキービジュアルのクリアファイルが特典となっている（ムビチケカード・特典ともに数量限定につき、なくなり次第終了）。
そして、『機動警察パトレイバー EZY File 2』のブルーレイ（数量限定生産）が8月21日に発売決定。8月14日からの上映と合わせて同日より全国の劇場で先行発売も実施する。
さらに、永井真理子が歌うエンディングテーマソング「バトン」のジャケット写真も解禁。本作のキャラクター原案を務めたゆうきまさみ描きおろしのビジュアルとなっている。楽曲の配信日は5月16日に決定した。
『機動警察パトレイバー EZY』は、File 1が5月15日、File 2が8月14日、File 3が2027年3月劇場公開。
【動画】『機動警察パトレイバー EZY』ドタバタな特車二課の日常が詰まったFile 2、本予告2種
本作は、2017年に製作決定が発表され、2022年にパイロットフィルムがイベントで公開、さらに2024年9月には「2026年プロジェクト始動」が発表された「機動警察パトレイバー」シリーズの新作アニメーション作品。全8話・全3章構成で劇場公開され、第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっている。
しかし、時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらず”人と街を守ること”。第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした“AV‐98Plus イングラム”（イングラム・プラス）とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
本日のFile 1公開にあわせ、8月14日に公開となるFile 2のキービジュアルが解禁。
十和と桔平がそれぞれの“愛車”を背に並び立つ、爽快感たっぷりなビジュアルに仕上がっている。海をバックに、どこか余裕を感じさせる表情と軽快な空気感からは、数々の現場を共に駆け抜けてきた2人ならではの厚い信頼関係が垣間見える。
あわせて解禁されたFile 2の本予告では、弾丸失踪事件、謎の美少女の存在、突如発生する土砂災害など、次々と巻き起こるトラブルが描かれている。特車第二課らしいドタバタ感とテンポの良いやり取り、そして思わずクスッと笑いを誘う掛け合いはまさに“これぞパトレイバー”といった雰囲気だ。File 1に続き、File 2でもますます加速する特車第二課のドタバタ劇。ハプニングだらけの日常を軽快に駆け抜ける2人のバディも見どころだ。
さらに、十和と桔平や特車二課を取り巻くメンバー5名が新たに解禁。
第二小隊整備班顧問として非常勤となるシバシゲオ（CV：千葉繁）、第二小隊付きの整備員・寺田くるみ（CV：伊瀬茉莉也）、整備班班長・齋藤陽一（CV：前田弘喜）、第一小隊隊長・国木田寛治（CV：大塚芳忠）、特車二課課長・安井鋼太郎（CV：山路和弘）の場面写真も公開。活躍が気になる個性豊かなキャラクターが勢ぞろいしている。
そしてFile 2のムビチケも本日5月15日に発売。File 1の通常券の十和と桔平に続き、File 2では2号機コンビである間と平田、そして背後にイングラム・プラス2号機がデザインされている。1枚だけでも、そしてFile 1と2枚並べても楽しめる特別なデザインのチケットに、本日解禁されたFile 2のキービジュアルのクリアファイルが特典となっている（ムビチケカード・特典ともに数量限定につき、なくなり次第終了）。
そして、『機動警察パトレイバー EZY File 2』のブルーレイ（数量限定生産）が8月21日に発売決定。8月14日からの上映と合わせて同日より全国の劇場で先行発売も実施する。
さらに、永井真理子が歌うエンディングテーマソング「バトン」のジャケット写真も解禁。本作のキャラクター原案を務めたゆうきまさみ描きおろしのビジュアルとなっている。楽曲の配信日は5月16日に決定した。
『機動警察パトレイバー EZY』は、File 1が5月15日、File 2が8月14日、File 3が2027年3月劇場公開。