2万人をみてきた組織開発コンサルタント・勅使川原真衣氏の著書『組織の違和感 結局、リーダーは何を変えればいいのか？』が刊行。坂井風太氏も「革新性がある」と絶賛した同書の内容をもとに、抜粋・再構成して特別公開する。

背負い込む前に周りを見る

「頼られる存在にならなければ」

「部下の前で迷ってはいけない」

「新体制でとにかく結果を出したい」

初めて部下を持った人ほど、こんなふうに自分を追い込んでしまいがちです。

それでチームが回っているうちは、そのままでいいかもしれません。

しかし無理がたたると、ある日ふと「忙しすぎてしんどい」「部下との距離感がわからない」「空回りしている気がする」と、急に悩みが訪れることがあります。

そんなときはまず、自分を責める前に、周りを見ることから始めましょう。

思考のクセを矯正せず組み合わせる

なぜなら、人は懸命なときほど周りを見ていないからです。

誰しもすべてを自覚しきれない思考のクセというものが人にはあります。

しかし普段はそのことを忘れ、余裕がなくなるとつい、自分のものの見方だけで相手を即座にジャッジしてしまいがちになります。

思考のクセに良し悪しをつけ、相手を値踏みしたり矯正しようと躍起になっても、部下の心は離れるばかり。

そうではなく、それぞれの思考のクセを組み合わせることで初めて、チームの力が発揮できるものです。

現にこれまで、リーダーが苦しんでいる現場に伺った際は、「誰かが悪い」「いい人がいない」のではなく、一人ひとりのことが見えていないだけ、という場合が多くありました。

それはつまり、仕組みを変えなければ人が動かないのではなく、どんな仕組みを入れても同じで、中にいる人が自分や相手の違いを尊重できていないことが問題、ということでもあります。

私たちはまず、組織をどうこうする前に、自分と相手を観察し、何を「当たり前」と思いやすいのか、ということを知っておく必要があります。それが違いの尊重、つまりは信頼の礎になるでしょう。

リーダーの仕事は、すべてを背負うことではありません。

メンバーを見たうえで、適切な業務や組み合わせを調整すること。まずはそこから始めてみませんか。