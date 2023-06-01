スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！

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アプリ名： TABETE

開発者： CoCooking

価格： 無料

対応OS： iOS 16.0 以降、Android 7.0 以上

カテゴリ： ライフ

忙しいなかランチを1日の楽しみにしているビジネスパーソンも多いはず。でも、給料日前でちょっと節約しなきゃ……なんてことになると悲しいもの。そんなときは「TABETE」で節約しつつもおいしいものを味わって、フードロス削減にも貢献してみよう。

フードロスになりそうなものを安価に手に入れられる「TABETE」

ロスになりそうな商品を「レスキュー」しよう

「TABETE」は、飲食店などでロスになりそうな商品を「レスキュー」するためのアプリ。地図から提供しているお店を探して商品を確認し、時間指定して予約すると、直接店舗で受け取ることができる（店舗によってはロッカーに届けてもらうこともできる）。

フードロス削減が目的ということもあって基本的には通常よりも安価に購入できる、というのがうれしい点。商品が複数ある店舗ではメニューをユーザー側で選べずランダムになることがあり、福袋的な「買ってからのお楽しみ」が待っているのも魅力の1つだ。

最初に「レスキュー隊」としてユーザー登録

地図から「レスキュー依頼」が出ているお店を探す

商品の概要を確認したら時間指定して予約＆決済へ

ランチだけでなく旅行先で食事どころに迷ったときも

たいていは自宅や職場の近く、あるいは通勤ルートなどの移動経路付近にあるお店を選ぶことが多くなるだろう。ただ、商品がランダムになるパターンでは、普段から通っているお店でもいつもは選ばないメニューになることもあり、新鮮な気分で楽しめそうだ。

また、対応店舗は日本全国に広がっているので、休日に出かけた街で隠れた名産を見つけたり、出張時や旅行時などに現地の名物料理をおトクに味わったり、なんていうときにも役に立ちそう。食事時にどこへ行くか迷ったら、まずは本アプリで探してみてはいかが？

実際にレスキューに参加。予約時に指定した時間にお店へ

画面を店員に見せて商品を受け取り

購入すると「レスキュー経験値」をゲット

次回のレスキューで使えるクーポンがもらえることも