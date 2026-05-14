学校へ電話しても「先生は会議中……」一体何を話している？ 現役教員に聞いた、職員会議の話題
子どもの頃、「今日の放課後は職員会議があるので、早く帰りましょう」というアナウンスを聞いたことはありませんか？ 先生たちが全員集まって、一体何を話しているのだろうと不思議に思ったことがある人もいるのではないでしょうか。
また、保護者になってからも、学校に電話をした際に「あいにく今は会議中で……」と言われ、その実態が気になっている方も多いはず。
今回は、職員会議の仕組みや内容について、現役の小学校教師である松下隼司先生にお聞きしました。
【写真で見る】日直、給食、運動会…外国人が夢中になる日本の学校体験▼【質問】
先生たちの「職員会議」では、一体何が話されているのですか？
▼【回答】
職員会議は、実は「議論の場」ではなく、主に「情報共有の場」です。教員全員が知っておくべきことや、すでに決定した事項の周知・確認を行っています。
どういうことか、詳しく解説します。
先生たちは放課後、さまざまな会議や打ち合わせを行っていますが、その代表的なものが「職員会議」です。
職員会議はおおよそ月に1度、全教員が集まって開催されます。基本的にここでゼロから何かを議論して決めるわけではありません。先生たちがそれぞれ分担している仕事（校務分掌）についての決定事項や留意点を報告・確認し合い、主に当月〜翌月の予定をすり合わせるための場です。
具体的には、体育部会や生徒指導部会などの各部会から、学校行事といった全体に関わる内容の報告があるほか、各学年部会から子どもたちの様子の共有が行われます。
例えば、ある学年で「特に注意して見守りたい子」がいる場合、その情報を学年内だけでなく学校全体で共有します。子どもの背景を全教員が理解しておくことで、休み時間に見かけた際に声をかけたり、異変にいち早く気付いたりできる体制を整えているのです。
担任の先生一人に任せるのではなく、全教員の目で子どもを見守る土壌をつくる。それも職員会議の重要な役割です。
しかし近年、学校現場でも少しずつ効率化が図られています。
以前は、職員会議に向けて「各部会」で打ち合わせを行い、そこで決まったことを各部会主任と学年主任が集まる「企画会」に持ち寄り、管理職を交えてさらに検討……というプロセスが一般的でした。
つまり、本番の職員会議の前に、すでに2つの会議が存在していたのです。場合によっては「企画会のための企画会」が行われることすらあり、準備の苦労は相当なものでした（笑）。
しかし、現在の勤務校では「企画会」を省略できています。もちろん検討をおろそかにしているわけではありません。年度末に1年間の反省をまとめたり、行事が終わるごとにこまめに振り返りを行って改善案を出したりすることで、日々の会議の数をぐっと減らすことができました。これにより、業務負担もかなり軽減されています。
学校の規模にもよりますが、現在は「働き方改革」の観点からも、職員会議の在り方を工夫する学校が増えています。
どの仕事も学校運営に欠かせませんが、私が特に大変だと感じるのは「体育主任」です。日々の体育の授業の備品管理はもちろん、運動会、マラソン大会、体力テスト、プール開きなど、1年を通じてあらゆる行事に密接に関わるからです。
単に行事が多いだけでなく、体育は常に「命に関わる事故やケガ」のリスクと隣り合わせです。そのため、他の担当以上に念入りな準備と緊張感が求められます。
また、これらの部会全てを取りまとめる「教務主任」の先生も、非常に忙しいポストです。
子どものころは、教務主任が何をしているかピンとこなかったかもしれませんが、実は学校と地域をつなぐ極めて重要な役割を担っています。PTA行事の調整なども教務主任が仕切ることが多いため、ある意味では管理職と同じか、それ以上に学校の全てを把握している存在といえます。
保護者や地域住民の立場になってからの方が、教務主任の先生と関わる機会が多いかもしれませんね。
時には電話がつながらず、ご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、この時間があるからこそ、学校の円滑な運営が成り立っている--。そう理解していただけると、現場の教員としては非常にありがたく思います。松下隼司さん プロフィール
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回（2020年度）読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊『がっこうとコロナ』（教育報道出版社）など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。
この記事の執筆者：
大塚 ようこ
フリーランス編集・ライター。子育てや教育、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。
(文:大塚 ようこ)
また、保護者になってからも、学校に電話をした際に「あいにく今は会議中で……」と言われ、その実態が気になっている方も多いはず。
今回は、職員会議の仕組みや内容について、現役の小学校教師である松下隼司先生にお聞きしました。
先生たちの「職員会議」では、一体何が話されているのですか？
▼【回答】
職員会議は、実は「議論の場」ではなく、主に「情報共有の場」です。教員全員が知っておくべきことや、すでに決定した事項の周知・確認を行っています。
どういうことか、詳しく解説します。
行事や児童の様子など、全教員で「共通理解」を図る時間放課後になると「先生たちはこれから会議に入るからね」と言われた記憶や、お子さんの件で電話をして「○○先生は今、会議中で……」と言われた経験がある人もいるでしょう。
先生たちは放課後、さまざまな会議や打ち合わせを行っていますが、その代表的なものが「職員会議」です。
職員会議はおおよそ月に1度、全教員が集まって開催されます。基本的にここでゼロから何かを議論して決めるわけではありません。先生たちがそれぞれ分担している仕事（校務分掌）についての決定事項や留意点を報告・確認し合い、主に当月〜翌月の予定をすり合わせるための場です。
具体的には、体育部会や生徒指導部会などの各部会から、学校行事といった全体に関わる内容の報告があるほか、各学年部会から子どもたちの様子の共有が行われます。
例えば、ある学年で「特に注意して見守りたい子」がいる場合、その情報を学年内だけでなく学校全体で共有します。子どもの背景を全教員が理解しておくことで、休み時間に見かけた際に声をかけたり、異変にいち早く気付いたりできる体制を整えているのです。
担任の先生一人に任せるのではなく、全教員の目で子どもを見守る土壌をつくる。それも職員会議の重要な役割です。
「会議のための会議」があった過去も……。見直される会議の在り方職員会議は直近1カ月ほどの予定を網羅するため、その準備には膨大な時間がかかることも少なくありません。授業準備や保護者対応に追われる先生たちにとって、会議準備は大きな負担の1つとなっていました。
しかし近年、学校現場でも少しずつ効率化が図られています。
以前は、職員会議に向けて「各部会」で打ち合わせを行い、そこで決まったことを各部会主任と学年主任が集まる「企画会」に持ち寄り、管理職を交えてさらに検討……というプロセスが一般的でした。
つまり、本番の職員会議の前に、すでに2つの会議が存在していたのです。場合によっては「企画会のための企画会」が行われることすらあり、準備の苦労は相当なものでした（笑）。
しかし、現在の勤務校では「企画会」を省略できています。もちろん検討をおろそかにしているわけではありません。年度末に1年間の反省をまとめたり、行事が終わるごとにこまめに振り返りを行って改善案を出したりすることで、日々の会議の数をぐっと減らすことができました。これにより、業務負担もかなり軽減されています。
学校の規模にもよりますが、現在は「働き方改革」の観点からも、職員会議の在り方を工夫する学校が増えています。
体育主任が「ハードすぎる」理由とは？ 学校の業務分担の中身前述した通り、先生たちは「校務分掌（こうむぶんしょう）」として、校内の業務を分担しています。教科の準備、生徒指導、ICT機器の管理など、その内容は多岐にわたります。
どの仕事も学校運営に欠かせませんが、私が特に大変だと感じるのは「体育主任」です。日々の体育の授業の備品管理はもちろん、運動会、マラソン大会、体力テスト、プール開きなど、1年を通じてあらゆる行事に密接に関わるからです。
単に行事が多いだけでなく、体育は常に「命に関わる事故やケガ」のリスクと隣り合わせです。そのため、他の担当以上に念入りな準備と緊張感が求められます。
また、これらの部会全てを取りまとめる「教務主任」の先生も、非常に忙しいポストです。
子どものころは、教務主任が何をしているかピンとこなかったかもしれませんが、実は学校と地域をつなぐ極めて重要な役割を担っています。PTA行事の調整なども教務主任が仕切ることが多いため、ある意味では管理職と同じか、それ以上に学校の全てを把握している存在といえます。
保護者や地域住民の立場になってからの方が、教務主任の先生と関わる機会が多いかもしれませんね。
全ては子どもたちの安全と充実した学校生活のために職員会議は、子どもたちの生活を充実させ、安全に過ごせる環境を守るために欠かせない時間です。
時には電話がつながらず、ご不便をおかけすることもあるかもしれませんが、この時間があるからこそ、学校の円滑な運営が成り立っている--。そう理解していただけると、現場の教員としては非常にありがたく思います。松下隼司さん プロフィール
大阪府公立小学校教諭。令和4年度文部科学大臣優秀教職員表彰受賞。令和6年版教科書編集委員。第4回全日本ダンス教育指導者指導技術コンクール文部科学大臣賞、第69回（2020年度）読売教育賞 健康・体力づくり部門優秀賞などの受賞歴を持つ。新刊『がっこうとコロナ』（教育報道出版社）など著書多数。voicyで『しくじり先生の「今日の失敗」』を発信中。
この記事の執筆者：
大塚 ようこ
フリーランス編集・ライター。子育てや教育、夫婦問題、ジェンダーなどを中心に幅広いテーマで取材・執筆を行っている。
(文:大塚 ようこ)