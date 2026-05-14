この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「え、年金額に反映されないの？」大学生時代の年金免除を放置して損しないための受取額最大化策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元教員FPの秋山ひろ氏が、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」にて「【放置厳禁】「え、大学のとき年金払ってないかも…」／10年以内なら間に合う「追納」で将来の受取額を最大化」と題した動画を公開した。



動画では、大学生時代の年金免除を放置することで生じる将来の年金受給額の減少と、それを補填して受給額を最大化するための具体的な方法について解説している。



秋山氏はまず、大学生の過半数が利用している「学生納付特例」などの免除制度について言及。

この制度は年金の受給資格期間にはカウントされるものの、実際に追納しない限り「年金額には反映されない」という勘違いしやすい事実を指摘した。未納や免除の状況は「ねんきんネット」で確認できるとした上で、免除から10年以上が経過し追納ができなくなった場合の救済策を2つ提示している。



1つ目は、「働き続ける」という選択肢である。

60歳以降も週20時間以上働き、厚生年金に加入し続けることで「経過的加算」が増え、結果として国民年金の免除部分をカバーできるというメカニズムを解説した。



2つ目は、60歳から65歳の間に国民年金へ「任意加入」する方法である。

月額約18,000円を支払うことで、約1,800円の年金が増加する。秋山氏は「10年で元が取れる」と算定し、さらに月額400円の「付加年金」を組み合わせることで、わずか2年で元が取れるという実用的な豆知識も紹介した。



「年金があるからそれを頼りにして生きていく」と、老後の安定した収入源としての年金の重要性を強調する秋山氏。過去の免除分を放置せず、自身の働き方やライフプランに合わせた補填策を講じることで、将来の安心を確実なものにするための実践的な知識が得られる内容となっている。