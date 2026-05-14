日本ラグビー協会からの発表です。

【映像】エディー・ジョーンズHC“出場停止”処分のお知らせ

「エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチ倫理及び処分規程に基づく処分決定のお知らせ

日本ラグビーフットボール協会は、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチについて、以下の処分内容を決定いたしましたので、お知らせいたします。

今回の処分は、2026年4月1日から15日に行われた23歳以下日本代表オーストラリア遠征中に実施された試合における現地マッチオフィシャル等への発言に関する処分となります。

なお、以下処分に加え当協会では、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチに対し、本人への減俸および聞き取りを行った日から6週間（4月24日より6月5日まで）の日本代表ヘッドコーチとしての指導の自粛を決定しております。

■事案の概要：日本協会関係者として、日本協会、支部協会、都道府県協会及び日本協会が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること

■処分の決定日：2026年5月13日

■倫理及び処分規程による処分：4試合の出場停止（試合への出場、参加または関与の停止）

エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチコメント

『この度の処分を真摯に受け止めております。

先日オーストラリアで開催されたU23日本代表戦の試合会場において、私の不適切な発言により、現地マッチオフィシャル含め関係者の皆さまに不快な思いをおかけしました。

関係者の皆さまにお詫び申し上げるとともに、自身の言動を深く反省し、このようなことを繰り返さないよう努めてまいります』」

（『ABEMA NEWS』より）