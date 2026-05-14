「郁恵の朝ごはんのおいしい宿巡り」

榊󠄀原郁恵が、全国の朝食がおいしいお宿を徹底調査！

今回の舞台は、「栃木県・日光鬼怒川」です。



＜出演＞

榊原郁恵

中西茂樹（なすなかにし）

那須晃行（なすなかにし）



＜ご紹介した施設＞

【中禅寺金谷ホテル】

ホテル伝統のふわトロオムレツの朝食が人気のお宿。

・百年カレーパイ １個５００円



・スタンダードツイン １泊朝食付き１人 １７，６５０円〜

※大人２名利用時（入湯税別）

※時期やプランにより料金は変動します





【日光二荒山神社】世界遺産に登録されている、縁結びの神様で有名な神社。良縁を求める人が全国からやってくる大人気のパワースポット。【道の駅 湧水の郷しおや】「名水百選」にも選ばれた尚仁沢湧水が自慢の塩谷町にあり、地元の新鮮な野菜や特産品が揃う人気の道の駅。・宮みそちびきゅう ６４８円・有坂ファームの玄米あまさけ １,１００円・山翡翠珈琲：ホットコーヒー ３８０円・しおやバーガー：しおやバーガー １,０００円【鬼怒川グランドホテル 夢の季】全１８品の豪華和食御膳の朝食が魅力で、じゃらんnetで朝食が高評価を獲得しているお宿。・スタンダード和室 １泊朝食付き１人 １７，１００円〜※大人２名利用時（入湯税別）※時期やプランによって料金は変動します※情報は全て放送時のものです「超大型ワンフロアスーパーの魅力調査」超大型ワンフロアスーパーの秘密を調査する企画です。＜出演者＞大沢あかね松村沙友理おいでやす小田＜今回訪れた場所＞ベイシア ひだかモール店【紹介商品】・高麗食品 大阪鶴橋 黄さんの手造り大根キムチ 430円・東京キタイチ 有色明太子 70g 430円・博多まるきた水産 辛子明太子博多あごおとし 80g 430円・タケショク 辛子明太子切子 145g 538円・ベイシア とろ牛 サーロインステーキ用（岩手県産） 100gあたり 754円・ベイシアプレミアム ガーリックペッパーポークステーキ用 100gあたり 139円・グローバルピッグファーム 和豚もちぶた肩ロースうす切り（ジャンボパック） 100gあたり 214円・高山麺業 業務用おいしい焼そば 322円 ※現在は販売終了・ベイシア とろ牛 肩ロースうす切り 100gあたり 808円・ベイシア いちごミルククレープ〜森永ミルク使用〜 669円 ※いちごミルク味は販売終了※価格・取り扱い商品は店舗により異なります※価格などの情報は全て撮影時のものです「国民意識調査ビンゴ」あるテーマに沿ったイメージをアンケート調査！ランキングトップ９を当ててビンゴを目指す！今回のテーマは…＜20代〜70代男女に聞いた！名前に「小」がつく有名人といえば＞１位：小峠英二２位：小泉今日子３位：小泉孝太郎４位：小堺一機５位：小林幸子６位：小田和正７位：小栗旬８位：小柳ルミ子９位：小芝風花＜視聴者プレゼント＞有坂ファームの玄米あまさけ