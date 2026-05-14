仕事の効率を劇的に変える相棒。信頼の【ロジクール】ワイヤレスマウスがデスクワークを快適に変えAmazonで販売中！
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静かなクリック音で集中力を維持。高機能な【ロジクール】ワイヤレスマウスが日々の作業を効率化しAmazonで販売中！
デスクワークの生産性を高める高機能なワイヤレスマウス。独自のSmartWheelによる高速スクロールや、クリック音を90％軽減する静音技術を搭載。最大3台のデバイスをボタン一つで切り替えられるほか、カーソル速度の調整も可能で、あらゆる作業環境にフィットする快適な操作性を実現している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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勢いよく回すと高速スクロールに切り替わる独自のホイールを搭載。長い文書やWebページも素早く移動でき、作業効率を大幅に向上させる設計となっている。
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独自の静音技術により、クリック感はそのままに音を従来比90％軽減。周囲を気にせず作業に集中できるため、オフィスや自宅での使用に最適である。
ボタン一つで最大3台のデバイスを切り替えられる機能を搭載。複数のパソコンやOSをまたいで作業する際も、スムーズに操作端末を変更できる。
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手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、長時間の使用でも疲れにくい。Bluetoothと専用レシーバーの両方に対応し、安定した接続環境を提供する。
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