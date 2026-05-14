ＷＥリーグは、５月１６日（土）に行われるシーズン最終節を前に、２０２５／２６ＷＥリーグ優秀選手賞３５名を発表しました。

【写真を見る】ＩＮＡＣ神戸の三宅史織選手・吉田莉胡選手

優秀選手賞は、ＷＥリーグに参加している１２クラブの監督及び選手によるベストイレブンの投票結果をもとに、各ポジションの投票数上位選手が選出される賞。

すでに４シーズンぶり２度目の優勝を決めたＩＮＡＣ神戸レオネッサからは、現在１６得点で得点ランキング１位の吉田莉胡選手、攻守の要として活躍した成宮唯選手、キャプテンとしてチームを優勝に導いた三宅史織選手など最大の８名が選出されました。

また神戸と優勝を争った三菱重工浦和レッズレディースからは、日本代表にも名を連ねている高橋はな選手など６名、ＷＥリーグクラシエカップ初制覇を果たした日テレ・東京ヴェルディベレーザからも同じく６名、そのほか関西からは、セレッソ大阪ヤンマーレディースから１９歳の田子夏海選手など３名が選出されました。

２０２５／２６シーズンの優秀選手賞３５名を一覧で見る

最終節を終えると、５月２６日（火）にはシーズンの締めくくりとなる「２０２５/２６ＷＥリーグアウォーズ」が開催されるＷＥリーグ。

ベストイレブンは、監督・選手による投票結果上位のＤＦ１名、ＭＦ１名、ＦＷ１名、右サイド１名、左サイド１名を選出した後で、ＧＫを含む残り６名を表彰選考委員会で決定。

ＭＶＰに当たる最優秀選手賞は、ベストイレブンの中から１名の選手が選出されて、ＷＥリーグアウォーズの中で発表されます。

【２０２５/２６ＷＥリーグ 優秀選手賞 受賞選手（３５名）】

（ポジション・選手名・所属クラブ）

▼ＧＫ

池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）

福田史織（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

大熊茜（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

▼ＤＦ

高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）

乗松瑠華（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

松田紫野・左サイド（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

村松智子（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

園田瑞貴・左サイド（アルビレックス新潟レディース）

太田美月（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

三宅史織（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）

▼ＭＦ

伊藤美紀（三菱重工浦和レッズレディース）

榊原琴乃・右サイド（三菱重工浦和レッズレディース）

丹野凜々香･右サイド（三菱重工浦和レッズレディース）

菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

北村菜々美・左サイド（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

百濃実結香・左サイド（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

愛川陽菜・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

成宮唯（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

水野蕗奈・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

中嶋淑乃・左サイド（サンフレッチェ広島レジーナ）

柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）

▼ＦＷ

島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）

齊藤夕眞（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

西尾葉音（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

浜田芽来・左サイド（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）

樋渡百花（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）

笹井一愛・左サイド（ノジマステラ神奈川相模原）

田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

和田麻希・右サイド（セレッソ大阪ヤンマーレディース）

久保田真生・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）

上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）

李誠雅・右サイド（サンフレッチェ広島レジーナ）