【サッカー女子・ＷＥリーグ】２０２５／２６シーズンの優秀選手賞３５名を発表！監督・選手の投票でＩＮＡＣ神戸から吉田莉胡・成宮唯・三宅史織ら最大の８名、浦和・日テレからそれぞれ６名、セレッソ大阪レディースから３名選出
ＷＥリーグは、５月１６日（土）に行われるシーズン最終節を前に、２０２５／２６ＷＥリーグ優秀選手賞３５名を発表しました。
優秀選手賞は、ＷＥリーグに参加している１２クラブの監督及び選手によるベストイレブンの投票結果をもとに、各ポジションの投票数上位選手が選出される賞。
すでに４シーズンぶり２度目の優勝を決めたＩＮＡＣ神戸レオネッサからは、現在１６得点で得点ランキング１位の吉田莉胡選手、攻守の要として活躍した成宮唯選手、キャプテンとしてチームを優勝に導いた三宅史織選手など最大の８名が選出されました。
また神戸と優勝を争った三菱重工浦和レッズレディースからは、日本代表にも名を連ねている高橋はな選手など６名、ＷＥリーグクラシエカップ初制覇を果たした日テレ・東京ヴェルディベレーザからも同じく６名、そのほか関西からは、セレッソ大阪ヤンマーレディースから１９歳の田子夏海選手など３名が選出されました。
２０２５／２６シーズンの優秀選手賞３５名を一覧で見る
最終節を終えると、５月２６日（火）にはシーズンの締めくくりとなる「２０２５/２６ＷＥリーグアウォーズ」が開催されるＷＥリーグ。
ベストイレブンは、監督・選手による投票結果上位のＤＦ１名、ＭＦ１名、ＦＷ１名、右サイド１名、左サイド１名を選出した後で、ＧＫを含む残り６名を表彰選考委員会で決定。
ＭＶＰに当たる最優秀選手賞は、ベストイレブンの中から１名の選手が選出されて、ＷＥリーグアウォーズの中で発表されます。
【２０２５/２６ＷＥリーグ 優秀選手賞 受賞選手（３５名）】
（ポジション・選手名・所属クラブ）
▼ＧＫ
池田咲紀子（三菱重工浦和レッズレディース）
福田史織（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）
大熊茜（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
▼ＤＦ
高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）
乗松瑠華（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）
松田紫野・左サイド（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
村松智子（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
園田瑞貴・左サイド（アルビレックス新潟レディース）
太田美月（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
三宅史織（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
市瀬千里（サンフレッチェ広島レジーナ）
▼ＭＦ
伊藤美紀（三菱重工浦和レッズレディース）
榊原琴乃・右サイド（三菱重工浦和レッズレディース）
丹野凜々香･右サイド（三菱重工浦和レッズレディース）
菅野奏音（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
北村菜々美・左サイド（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
塩越柚歩（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
百濃実結香・左サイド（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
愛川陽菜・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
成宮唯（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
水野蕗奈・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
中嶋淑乃・左サイド（サンフレッチェ広島レジーナ）
柳瀬楓菜（サンフレッチェ広島レジーナ）
▼ＦＷ
島田芽依（三菱重工浦和レッズレディース）
齊藤夕眞（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）
西尾葉音（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）
浜田芽来・左サイド（ＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮ）
樋渡百花（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）
笹井一愛・左サイド（ノジマステラ神奈川相模原）
田子夏海（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
和田麻希・右サイド（セレッソ大阪ヤンマーレディース）
久保田真生・右サイド（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
吉田莉胡（ＩＮＡＣ神戸レオネッサ）
上野真実（サンフレッチェ広島レジーナ）
李誠雅・右サイド（サンフレッチェ広島レジーナ）