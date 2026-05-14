日本発の９人組グローバルグループ・＆ＴＥＡＭが１３日、神奈川・Ｋアリーナ横浜で、自身最大規模のアジアツアー「ＢＬＡＺＥ ＴＨＥ ＷＡＹ」を開幕させた。ツアー初日から、アンコール公演として９月５、６日に埼玉・ベルーナドームで、初の単独ドーム公演を開催することを発表。開催都市が１３都市に拡大し、ＬＵＮÉ（ファンの呼称）が歓喜した。

公演名は「道を切り開く」を意味する英語で、挑戦し続ける９人の意思が反映された。＆ＴＥＡＭのアイデンティティーでもある狼の爪痕がしるされたステージにＫ（２８）が歩を進め、２時間半の祭典が開幕。この日のために仕上げてきた最高のビジュアルで「Ｂａｃｋ ｔｏ Ｌｉｆｅ」の日本語版を披露し、気迫のこもったパフォーマンスで初陣を迎えた。

ＨＡＲＵＡ（２１）は「２回目のアジアツアーということで、めちゃくちゃ楽しみにしていました」と笑顔が止まらず。ＦＵＭＡ（２７）は長髪でイメチェンを図り、会場から黄色い悲鳴が上がる場面も。進化を遂げた９人の一挙手一投足にＬＵＮÉの歓声は鳴りやまず、ＥＪ（ウィジュ＝２３）は「ＬＵＮÉの方も進化している。声の大きさが素晴らしい」と感激した。

この日は「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」「Ｗｅ ｏｎ Ｆｉｒｅ」など全２５曲を披露し、アンコールでドーム公演決定のニュースを投下。９人はかねてドームの夢を公言しており、有言実行する形になる。Ｋは「ＬＵＮÉ！約束を守りました！」と小指を差し出し、万雷の拍手を浴びて「お伝えすることができて本当に幸せです。ずっと一緒にいよう。愛しているよ」と再び約束。一つ上のステージに駆け上がり、ＬＵＮÉに成長した姿を見せる。