インテルがラツィオを下し通算“10”度目のコッパ・イタリア制覇！　“主将”L・マルティネスがまたも1発

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　コッパ・イタリア決勝が13日に行われ、ラツィオとインテルが対戦した。

　通算7度のコッパ・イタリア優勝を誇るラツィオは、2019−20シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ優勝以来、タイトルから遠ざかっている。今季のセリエA王者インテルに勝利し、本拠地である『スタディオ・オリンピコ』でトロフィーを掲げることはできるか。

　対するインテルは今季、2シーズンぶり通算21度目のセリエA優勝を達成した。9日にはセリエA第36節でラツィオとの前哨戦に3−0で快勝したばかり。この流れに乗って2022−23シーズン以来となる通算10度目のコッパ・イタリア制覇を達成したいところだった。

　ボールを支配するインテルに対し、ラツィオはコンパクトな守備ブロックで対応する。すると14分、インテルは右コーナーキックのチャンスを得ると、キッカーのフェデリコ・ディマルコが蹴ったボールがラツィオのアダム・マルシッチの頭に当たりゴールに吸い込まれ、インテルが先制に成功した。

　先制したインテルはその後もボールをコントロールしつつ、自分たちのペースで試合を運んでいく。そして35分、インテルのデンゼル・ダンフリースが敵陣深くの右サイドでボールを奪うと、ドリブルで前進してからグラウンダー性のクロスを通す。これにラウタロ・マルティネスが右足で合わせ、インテルが加点してみせた。

　一方、ミスもあって2点のビハインドを背負うことになったラツィオだが、なかなか目立ったチャンスを作れない。前半はこのままインテルの2点リードで終わった。

　後半は、ラツィオが立ち上がりから強度を上げてプレスをかけ、シュートも前半より積極的に試みていく。だが、インテルの組織的な守備がラツィオに得点することを許さない。

　結局、その後もラツィオは得点を奪えないまま試合終了。インテルが2−0で勝利し、2022−23シーズン以来となる通算10度目のコッパ・イタリア優勝を果たした。

　この後は両チーム共にセリエA第37節の試合に臨む。ラツィオは17日にアウェイでローマとの“デルビー・デッラ・カピターレ”を戦い、インテルは17日にホームでヴェローナと対戦する。

【スコア】
ラツィオ　0−2　インテル

【得点者】
0−1　14分　オウンゴール（インテル）
0−2　35分　ラウタロ・マルティネス（インテル）


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