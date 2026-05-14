開催：2026.5.14

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 4 - 2 [エンゼルス]

MLBの試合が14日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとエンゼルスが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するエンゼルスの先発投手はリード・デトマーズで試合は開始した。

1回裏、1番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-0 LAA、5番 デービッド・フライ 2球目を打ってピッチャーゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 2-0 LAA

3回裏、3番 チェース・デローター 初球を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 3-0 LAA

5回表、6番 ザカリー・ネト 2球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 CLE 3-2 LAA

6回裏、7番 ダニエル・シュニーマン 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 4-2 LAA

試合は4対2でガーディアンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで5勝1敗0S。負け投手はエンゼルスのリード・デトマーズで、ここまで1勝4敗0S。ガーディアンズのスミスにセーブがつき、2勝0敗13Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 04:44:11 更新