【ひらがなクイズ】解けたらすごい！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは華やかな暮らし
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、華やかな世界の住人を指す言葉、こだわりを持って選ぶ行為、そして人生の節目を彩る行事という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□ぶ
□□くと
□□もにー
ヒント：裕福で華やかな生活を送る著名な人々、多くの選択肢の中から良いものを慎重に選ぶこと、そして結婚式や葬儀などの伝統的で厳かな式典を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せれ」を入れると、次のようになります。
せれぶ（セレブ）
せれくと（セレクト）
せれもにー（セレモニー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、豪華で華やかな暮らしを送る人々を指す言葉、こだわりの品を吟味して選ぶこと、そして人生の節目に行われる厳かな行事を組み合わせました。共通の「せれ」という音が、華やかな憧れの世界から、日常のセンスが光る選択、さらに心に刻まれる儀式の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、華やかな世界の住人を指す言葉、こだわりを持って選ぶ行為、そして人生の節目を彩る行事という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぶ
□□くと
□□もにー
ヒント：裕福で華やかな生活を送る著名な人々、多くの選択肢の中から良いものを慎重に選ぶこと、そして結婚式や葬儀などの伝統的で厳かな式典を思い浮かべてみてください。
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正解：せれ正解は「せれ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せれ」を入れると、次のようになります。
せれぶ（セレブ）
せれくと（セレクト）
せれもにー（セレモニー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、豪華で華やかな暮らしを送る人々を指す言葉、こだわりの品を吟味して選ぶこと、そして人生の節目に行われる厳かな行事を組み合わせました。共通の「せれ」という音が、華やかな憧れの世界から、日常のセンスが光る選択、さらに心に刻まれる儀式の風景までを意外なリズムでつないでいます。音の重なりを意識することで、言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)