goethe、1stアルバム『circle』を携えた全国ツアー開催決定。5月30日のスペシャルライブは9人編成で行うことが明らかに
goetheが、本日リリースした1stアルバム『circle』を携えて、全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞を開催することを発表した。
バンドにとって1年ぶりとなるツアーは全てワンマンライブで行われ、11月1日の福岡・grafを初日に、その他北海道・宮城・大阪・愛知の5カ所を巡る内容となっている。イープラスでは只今チケットの最速先行受付を実施中だ。
また、全国ツアーに先駆けて5月30日には東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、アルバムリリースを記念したスペシャルライブ＜goethe Live at LIQUIDROOM＞を開催する。この公演にはgoetheのメンバー4人に加え、ホーン隊を含む5人のサポートミュージシャンが参加することが明らかとなった。チケットは現在、各プレイガイドにて発売なので、こちらもぜひチェックしていただきたい。
◾️＜goethe Live Tour 2026＞
2026年11月1日（日）[福岡] graf
open 16:30 / start 17:00
2026年11月8日（日）[北海道] PENNY LANE24
open 17:30 / start 18:00
2026年11月14日（土）[宮城] enn 3rd
open 16:30 / start 17:00
2026年11月21日（土）[大阪] 梅田Shangri-La
open 17:30 / start 18:00
2026年11月29日（日）[愛知] ell.FITS ALL
open 17:30 / start 18:00
▼チケット価格
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
▼チケット最速先行受付
受付期間：5月13日21:00〜5月25日23:59
http://eplus.jp/goethe/
◾️＜goethe Live at LIQUIDROOM＞
2026年5月30日（土）[東京] 恵比寿LIQUIDROOM
open 17:15 / start 18:00
▼Support Musicians
Guitar：小池隆太
Chorus：東風あんな
Trombone / Horn Arrangement：池本茂貴
Trumpet：鈴木雄太郎
Saxophone：屋嘉一志
▼チケット
一般：\5,500（税込）
学割：\4,500（税込）
※各プレイガイドにて発売中
◾️1stアルバム『circle』
2026年5月13日（水）発売
商品リンク：https://goethe.lnk.to/circlePR
〈通常盤（CD only）〉
品番：TYCT-60263 価格：3,520円（税込）
▼CD収録内容 ※★：AL新録曲
1.Introduction ★
2.LIFE ★
3.キリン
4.Dear
5.Friendship ★
6.煙管
7.熱りが冷めやらぬうちに
8.Warumono
9.Runaway
10.Sick!!!
11.ふらふら ★
12.ユーモアを交えて
13.彼誰 ★
14.Town
▼先着購入特典
・Amazon：メガジャケ
・その他店舗共通特典：ステッカー
※特典は先着となり数に限りがあります。
※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
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