goetheが、本日リリースした1stアルバム『circle』を携えて、全国ツアー＜goethe Live Tour 2026＞を開催することを発表した。

バンドにとって1年ぶりとなるツアーは全てワンマンライブで行われ、11月1日の福岡・grafを初日に、その他北海道・宮城・大阪・愛知の5カ所を巡る内容となっている。イープラスでは只今チケットの最速先行受付を実施中だ。

また、全国ツアーに先駆けて5月30日には東京・恵比寿LIQUIDROOMにて、アルバムリリースを記念したスペシャルライブ＜goethe Live at LIQUIDROOM＞を開催する。この公演にはgoetheのメンバー4人に加え、ホーン隊を含む5人のサポートミュージシャンが参加することが明らかとなった。チケットは現在、各プレイガイドにて発売なので、こちらもぜひチェックしていただきたい。

◾️＜goethe Live Tour 2026＞ 2026年11月1日（日）[福岡] graf

open 16:30 / start 17:00 2026年11月8日（日）[北海道] PENNY LANE24

open 17:30 / start 18:00 2026年11月14日（土）[宮城] enn 3rd

open 16:30 / start 17:00 2026年11月21日（土）[大阪] 梅田Shangri-La

open 17:30 / start 18:00 2026年11月29日（日）[愛知] ell.FITS ALL

open 17:30 / start 18:00 ▼チケット価格

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込） ▼チケット最速先行受付

受付期間：5月13日21:00〜5月25日23:59

http://eplus.jp/goethe/

◾️＜goethe Live at LIQUIDROOM＞

2026年5月30日（土）[東京] 恵比寿LIQUIDROOM

open 17:15 / start 18:00 ▼Support Musicians

Guitar：小池隆太

Chorus：東風あんな

Trombone / Horn Arrangement：池本茂貴

Trumpet：鈴木雄太郎

Saxophone：屋嘉一志 ▼チケット

一般：\5,500（税込）

学割：\4,500（税込）

※各プレイガイドにて発売中

◾️1stアルバム『circle』

2026年5月13日（水）発売

商品リンク：https://goethe.lnk.to/circlePR 〈通常盤（CD only）〉

品番：TYCT-60263 価格：3,520円（税込） ▼CD収録内容 ※★：AL新録曲

1.Introduction ★

2.LIFE ★

3.キリン

4.Dear

5.Friendship ★

6.煙管

7.熱りが冷めやらぬうちに

8.Warumono

9.Runaway

10.Sick!!!

11.ふらふら ★

12.ユーモアを交えて

13.彼誰 ★

14.Town ▼先着購入特典

・Amazon：メガジャケ

・その他店舗共通特典：ステッカー

※特典は先着となり数に限りがあります。

※一部お取扱いのない店舗・オンランインショップもございます。詳しくは各CDショップにてご確認ください。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。