西友、白黒ポテチ”画像に注意呼びかけ 事実と異なる投稿がSNS上で拡散「販売の事実はございません」
大手スーパーの「西友」の公式SNSは13日、事実と異なる画像がSNS上で拡散されているとして、注意を呼びかけた。
【写真】カルビーが発表したポテトチップスの“白黒”2色パッケージ
中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、カルビーは12日、ポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色対応にすると発表。5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売すると伝えていた。
こうした状況の中、SNS上では、西友の商品棚に白黒パッケージの商品が並んでいるように加工された画像が拡散されていた。これを受け同社は「現在、弊社店舗にてカルビーポテトチップスのモノクロパッケージ商品が販売されているかのような画像がSNS上で出回っておりますが、現時点で弊社での取り扱い・販売の事実はございません」と画像が事実とは異なると伝えた。
続けて「引き続き、公式アカウントにて正確な情報をお届けしてまいります」と呼びかけた。
【写真】カルビーが発表したポテトチップスの“白黒”2色パッケージ
中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化を受け、カルビーは12日、ポテトチップスなどのパッケージを白黒の2色対応にすると発表。5月25日の週から店頭で順次切り替えて販売すると伝えていた。
こうした状況の中、SNS上では、西友の商品棚に白黒パッケージの商品が並んでいるように加工された画像が拡散されていた。これを受け同社は「現在、弊社店舗にてカルビーポテトチップスのモノクロパッケージ商品が販売されているかのような画像がSNS上で出回っておりますが、現時点で弊社での取り扱い・販売の事実はございません」と画像が事実とは異なると伝えた。
続けて「引き続き、公式アカウントにて正確な情報をお届けしてまいります」と呼びかけた。