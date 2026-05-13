タレントの永岡ゆきね(16)が12日までに自身のインスタグラムを更新。見事な柔軟性とバランスポーズを披露した。



【写真】これは見事なバランス！「実は体が結構柔らかいです」

「ミスマガのアソビバのオフショットです 今回はストレッチをしました!」とつづり、撮影時の様子を投稿。ショート丈のタンクトップにピタピタのレギンスでスケボーに乗るシーンや開脚座り、ピンクのトップスを羽織ってY字バランスするカットを公開し、「実は体が結構柔らかいです みんな見てみてね～」と意外な特技をアピールしている。



陽光に照らされ、笑顔も明るい撮影風景に、ファンからは「柔らかっ!!かわいい」「アート見たいで美しい」「ちゃんと鍛えてるね」「体が柔らかいのほんと凄いです…」「可愛さに素晴らしいスタイル」「うわ!めちゃめちゃ柔らかいやん!ビックリ!」「ほんとに綺麗にY字になるんだなぁ、すごい」「ガチらぶ～」などと称賛の声が届いている。



兵庫県出身の永岡は昨年、「ミスマガジン2025」グランプリを受賞。韓国制服レンタルショップS.S.Uのアンバサダーモデルやオムニバス映画などに出演している。



（よろず～ニュース編集部）