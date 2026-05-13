「もしイマナガがいなかったら…」カブスの“決断”を米メディアが再評価　今永昇太のQOは「最高の形」　タッカー放出で「大惨事を回避」

安定したピッチングを続ける今永への評価は高い(C)Getty Images

ナ・リーグ中地区首位を快走するカブスは、今季のメジャーで屈指の好スタートを切ったチームの1つに挙げられる。この1か月の間で10連勝を2度記録するなど、目覚ましい躍進を続けている。

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好調を維持するチームの原動力となっている1人が、ここまで4勝を挙げている今永昇太だ。8試合の先発でクオリティスタートを5度達成しており、投球イニング47回1/3と防御率2.28はいずれもチームトップの数字。今季、抜群の安定感を誇る日本人左腕はまさにカブスのエースとして、シーズン序盤のマウンドに登っている。

球団専門メディア『FANSIDED CUBBIES CRIB』でも、ここまでの今永のパフォーマンスを高く評価する。現地時間5月12日、同メディアは昨オフでのカブスの補強や選手の移籍について論じる特集記事を掲載しており、「カブスが今季へ向けて下した“正解”と言える3つの決断」の1つに今永との再契約を挙げた。

昨季終了後、一旦、フリーエージェント（FA）となった今永に、球団側はクオリファイング・オファー（QO）を提示。今永はそれを受諾する形で単年契約を締結している。再契約に至る一連の経緯を同メディアは振り返っており、「昨オフのイマナガを巡る判断について、カブスは結果的に“最高の形”へと転がせたように見える」と綴っている。また一方では、QO以前に複数年の球団オプションを破棄した判断にも触れており、「シーズン終了時には大失敗と見なされる可能性すらある」と主張。