東海地方、今日は各地で雨脚が強まりました。午後4時前の名古屋･栄の情報カメラの映像では、見通しが悪くなるほどの雨が。

【写真を見る】名古屋で急な雨… 東海3県はあすも天気急変おそれ…気温上昇で熱中症にも注意を 最新の雨シミュレーション（愛知･岐阜･三重の天気予報）

急な雨で傘を持っていなかったという方もいたようです。

今日は名古屋と岐阜では28℃台まで上がり、今シーズン一番の暑さとなりました。



各地で気温が高くなりましたが、上空にはこの時季としては冷たい空気が流れ込んでいたということで、今日は大気の状態が非常に不安定に。

雨雲は少しずつ南に移動する予想となっていますので、愛知県より南の範囲まで雨雲としては広がる予想です。午後8時、9時ぐらいまでは雨が降りやすく、ざっと強まる恐れもありますので、引き続き天気の急変にはご注意ください。

明日にかけて、この不安定な空模様は続く予想となりそうです。

明日の天気は？

【明日の天気予報】

明日の雨の予想を午前9時からみてみると、朝はほとんどの地域で雨は降らない予想になっています。昼ごろには山間部を中心に少しずつ雨雲が湧き始める予想に。

明日は今日に比べると、少し雨の範囲としては狭くなりそうですが、美濃地方を中心に山間部は特に雨が降りやすくなる予想です。明日も夜にかけては、天気の急変に注意が必要となりそうです。

【画像】最新の雨シミュレーション あす午前9時～

【各地の詳しい予報】

では、各地の天気を見ていきます。

愛知県：明日も日差しは多い1日となりそうです。ただ、午後は天気急変に注意が必要という予想となっています。

最低気温は、名古屋では17℃。明日も朝から気温が高く、最高気温はまた28℃予想と暑くなりそうです。

岐阜県：おおむね晴れる予想ですが、特に山間部は天気の急変に注意が必要です。 岐阜県内も最高気温、岐阜で28℃、多治見は29℃。明日も半袖で心地よく過ごせる気温となる見込みです。

三重県：広く晴れますが、午後は天気急変に注意が必要です。三重県内も朝から気温が高く、最高気温は津で25℃。伊賀、松阪はさらに高く27℃。三重県も夏日続出の1日となる見込みです。

来週からは特に熱中症に注意を

【熱中症に注意】

暑い日が増えてきました。熱中症に注意が必要な時期なんですが、去年5月の愛知県の熱中症による救急搬送者数（疑いを含む）を週別に並べたものをみてみます。

気になるのは、一気に増えている期間です、



最初の山は、5月12日～18日で、この週は名古屋で週の最高気温の平均が、前の週より4℃ほど一気に上がりました。急に夏が来たという1週間でした。



そして、その次の週は、それまで出ていなかった30℃の真夏日が3日連続した日です。急に暑くなる週というのは、熱中症の方が増えやすい傾向にあります。

そして、この先の1週間は、まさにそんな気温の変化となりそうです。天気としては晴れる日が多い予想ですが、最高気温を見ると、名古屋・岐阜・高山は28℃と、これまでは高くても25℃くらいが多かったんですが、一気にベースの気温が各地上がる1週間ということになりそうです。

今まで以上に、熱中症対策を心がけるようにしてください。