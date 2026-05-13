【「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」クワイエットカラー】 5月25日発売 参考価格：3,300円

「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」クワイエットカラー

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三菱鉛筆は、「ジェットストリーム プライム」シリーズより、「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」の新色として、クワイエットカラーを5月25日に発売する。価格は3,300円で。インク色は黒、赤、青。軸色は前2色。

「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」は、ビジネスファッションなどの多様化に伴い、カジュアル感をプラスした“ちょうどいい上質感”を演出するモデル。今回発売されるのは、落ち着いたカラーのマットメタル塗装とシルバー塗装のパーツがあしらわれたクワイエットカラー。モノトーンやメタリックな持ち物ともコーディネートしやすく、パッケージにも光沢感のあるロゴがあしらわれている。

左から「ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式3色ボールペン」クワイエットカラー 0.5mm：ミッドナイトブルー、セラドングリーン