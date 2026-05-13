SNSで3万回以上表示され6千以上の「いいね」を集めているのは、猫がもたらした奇跡の瞬間。気づいたSNS民からは「可愛い武士さん」「きゃーーーー可愛い」「武士ですにゃ」と喜びのコメントが寄せられています。

【写真：集まってきた3匹の猫→真ん中の子の『頭』を見たら…予想外の『武士がいる瞬間』に爆笑】

集まってきた猫たち

Threadsアカウント「みきにゃん」に投稿されたのは、飼い主さんのもとへ集まってきた猫ちゃんたちの姿。茶トラ猫のムギちゃん、黒猫のルナちゃん、キジトラのおこめちゃんの3匹です。甘えたかったのか、ごはんの催促か…。3匹は真剣な面持ちで飼い主さんを見つめていたといいます。

そのタイミングで飼い主さんが思わずパシャリと撮影したのは、真ん中にいたおこめちゃんが『武士』に見えたからだそうです。飼い主さんの目には、おこめちゃんの頭にしっかりと『ちょんまげ』が見えたとのこと…！

なぜちょんまげが？

頭にちょんまげをのせたように見えたおこめちゃんでしたが、その正体は、実は靴下。床に置いてあった黒い靴下がちょうどちょんまげのように見えていただけで、実際におこめちゃんの頭にのっていたわけではなかったそう。これぞ奇跡です！

この瞬間のおもしろさは、おこめちゃんを含め、ムギちゃんとルナちゃんが「真顔」だったことも関係しているようです。なぜか3匹は、キリッとした表情で飼い主さんを見つめていたとのこと。武士になりきっていた可能性もゼロではないようです。

ごはんを待つときの圧

ちょんまげ姿だったこのとき以外にも、飼い主さんに圧をかけてくることはあるとのこと。それは、おなかが空いているとき。朝早くから起こしにきたり、ごはんの時間の1時間前から出待ちをしていたりするそうです。

しばしば人間のごはんを狙うこともあるようで、飼い主さんご家族は落ち着いて食べられないこともあるとか。ちょんまげをつけていた（ように見える）この日も、ごはんを催促していたのか、飼い主さんの食べ物を狙っていたのかもしれませんね。

おこめちゃんのちょんまげに目を留めたSNS民からは、「武士というより殿感」「と、と、殿～～！！」「猫殿様に見える」などのコメントも。武士から殿に変わるだけでお茶目度が上がりますね！

Threadsアカウント「みきにゃん」には、3匹がごはんを求める様子や無邪気におもちゃで遊ぶ様子なども投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「みきにゃん」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。