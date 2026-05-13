特別感たっぷりハローキティ付録！セットで使える「ランチバッグ＆保冷・保温巾着」が可愛すぎる〜♪

2026年5月12日（火）発売の雑誌『sweet（スウィート）』6月号特別号『otona SWEET（オトナスウィート）』には、HELLO KITTY×ALLISON BROWN（ハローキティ×アリソンブラウン）の「ランチトート＆保冷・保温巾着」が付録として登場！

（写真）【ハローキティ×ALLISON BROWN】「ランチトート＆保冷・保温巾着」

オリジナルアートを使用した特別感たっぷりのランチトートと巾着について、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします。

【オトナスウィート付録】HELLO KITTY×ALLISON BROWN（ハローキティ×アリソンブラウン）の「ランチトート＆保冷・保温巾着」を徹底レビュー！

1：HELLO KITTY×ALLISON BROWN（ハローキティ×アリソンブラウン）ランチトート

■素材・サイズ

素材：綿・ポリエステル

サイズ：（約）高さ21×幅30×マチ15cm［最大］

持ち手：（約）38cm

■差し色になるレッドがかわいい！特別感たっぷりのランチトート

目を引くレッドカラーがかわいいランチトート。コーディネートの差し色としても映える、存在感のあるデザインです。

素材はコットンキャンバス調で、厚手ながらもほどよいやわらかさのある生地感がGood！

フロントには、ハローキティのアートプリント入り。今回最大の推しポイントは、なんといってもこのオリジナルアート！カウガール姿のハローキティが描かれており、特別感たっぷりの仕上がりになっています。

ALLISON BROWNをプロデュースする紗栄子さんといえば、引退馬支援活動に力を入れていることでも知られており、ブランドでも馬モチーフのデザインが多く展開されています。そんな背景もあって、カウガール姿のキティちゃんは、まさにALLISON BROWNらしいセレクトだと感じました。

カウガールになったキティちゃんは悶絶級のかわいさ！さらに、キティちゃんがまたがっている馬のしっぽにリボンが付いているのも、見逃せない推しポイントです。

サイズ感としては、550mLのペットボトルを立てて収納できる大きさ。少しだけフタ部分は飛び出しますが、そこまで気にならない程度でした。

今回は、ちょっとしたお出かけの荷物を入れてみたのですが、見た目以上の収納力にびっくり。必要なものはしっかり入る、使い勝手のよいサイズ感です。

2：HELLO KITTY×ALLISON BROWN（ハローキティ×アリソンブラウン）保冷・保温巾着

内側には銀シート素材を使用しており、保冷・保温機能付きという優秀さもうれしいポイント！

■素材・サイズ

素材：ポリエステル

サイズ：（約）高さ23×幅29×マチ12.5cm［最大］

■セット使いでさらにかわいい！保冷・保温機能付きの優秀巾着

フロントには、ホワイトカラーのキティちゃんのアートプリント入り。こちらもカウガール姿のキティちゃんですが、ランチトートとは異なるアートが使われているのがポイント！

ランチトートとセットで使える巾着も見逃せません。内側には銀シート素材を使用しており、保冷・保温機能付きという優秀さもうれしいポイントです。

これからますます気温が上がる季節にぴったりで、お弁当や飲み物を持ち歩く際にも頼れる存在になってくれそう♪

カラーはネイビー。単体で見るとシックな印象ですが、レッドのランチトートと合わせることで、ぐっとかわいさが引き立つ配色になっています。

フロントには、ホワイトカラーのキティちゃんのアートプリント入り。こちらもカウガール姿のキティちゃんですが、ランチトートとは異なるアートが使われているのがポイントです。顎に手を当てたポーズも愛らしく、こちらもたまらないかわいさでした。

サイズ感は、550mLのペットボトルを立てて収納できる大きさ。さらに、小さめのお弁当箱やタッパー3つと550mLペットボトルを一緒に入れられるほどの大容量サイズです。

通勤のお供としてはもちろん、休日のピクニックなどの際に使うのもおすすめです。通勤のお供としてはもちろん、休日のピクニックなどの際にも活躍してくれそうです。

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『otona SWEET』の付録「HELLO KITTY×ALLISON BROWN ランチトート＆保冷・保温巾着」は、オリジナルアートの特別感と、日常でしっかり使える実用性を兼ね備えた満足度の高いセットでした。

カウガール姿のハローキティをあしらったデザインは、ALLISON BROWNらしさも感じられてとにかく魅力的。ランチトートはお出かけバッグとしても使いやすく、巾着は保冷・保温機能付きでこれからの季節に大活躍してくれそうです。

宝島チャンネルでは予約完売しているほどの人気ぶり！見かけたら即ゲットがおすすめです。

気になった方は、ぜひ書店などでチェックしてみてくださいね。

■雑誌情報

『sweet（スウィート）』6月号特別号『otona SWEET（オトナスウィート）』

発売日：2026年5月12日

価格：2,280円（税込）