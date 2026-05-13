「旅行先で仕事しろ！」有給前日に上司からまさかの一言…ブラック企業で横行していた“有給に働け圧”に絶句【作者に聞く】
【漫画】「旅先で仕事しろ…え？」→本編を読む
自身の妊娠をきっかけに育児漫画などを描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。過去に勤めていたブラック企業での体験をもとに、コミカルなエッセイ漫画をSNSで発信している。今回はX(元Twitter)に投稿された「【ブラック企業の日常21】限界OL…有給取って他人の本性に震える」を紹介。旅行前日に飛び出した上司の衝撃発言や、そのときの心境について話を聞いた。
平日に旅行へ行く予定があり、しゃけなかほいさんは2カ月半ほど前から有給を申請していた。周囲にも何度も「○日は有給をいただきます」と伝え、事前の共有も済ませていたという。
ところが、有給取得を翌日に控えた日の定時後、上司から業務指示が届く。しゃけなかほいさんが「対応は週明けになります」と説明すると、上司は笑みを浮かべながら「旅行先へ持って行ってやって！」と返してきたのだった。
その場では笑って受け流したものの、「有給を取ること自体が迷惑だと言われているようでしんどかった」と感じたという。
■新婚旅行にも仕事の連絡が!?
当時の心境について聞くと、しゃけなかほいさんは「旅行先でも仕事しろとか、本当に最悪だと思いました…」と振り返る。
さらに、「私の場合は普通の旅行でしたが、新婚旅行へ行った社員は仕事の件で連絡を入れられたことがあったようです(苦笑)」とも語っており、有給中でも仕事から完全には離れられない空気が社内にあったようだ。
■ブラック企業体験をコミカルに発信
しゃけなかほいさんは、ブラック企業での実体験をもとにした漫画をSNSやブログで多数公開している。理不尽な上司やクセの強いクレーマーなど、働く人なら思わず「あるある」と感じてしまうエピソードを、コミカルなタッチで描いているのが特徴だ。
スーパーで遭遇したクレーマーのエピソードなども公開されており、ブラック企業シリーズとあわせて注目を集めている。
取材協力：しゃけなかほい(＠syake8989)
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