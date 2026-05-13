HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』最終話にて、ファイナリストのSAKURA（飛咲来・15歳 ※参加時の年齢）が圧倒的な成長を見せた。

【映像】15歳練習生、引き締まったウエストあらわな衣装で大胆開脚！

ついに最終審査の舞台へ。ファイナリストに選ばれたのは、最年少のSAKURAとAYANA（桑原彩菜・19歳）だ。SAKURAは富山ののどかな環境で育ち、は歌もダンスも未経験。オーディションにも初参加で、これまでの審査ではスター性を高く評価されて勝ち上がってきた。

最終審査ではロサンゼルスの老舗ライブハウスTHE FONDA THEATREにて、200人の観客を前に、デビューが確定しているエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）と一緒にパフォーマンスを披露する。人生の大きな分岐点となる大舞台を前にしても、「楽しみ」と余裕の笑顔を見せるSAKURA。彼女の課題曲はアップテンポなナンバー「PARTY b4 the PARTY」だ。

「未経験の人がここまで成長するのは初めて見た」

緊張した表情でステージに立つSAKURA。しかしいざパフォーマンスが始まると、堂々とラップを繰り出し、サビの終わりで開脚するスプリットの振付もしっかりと決めてみせた。エグゼクティブクリエイターのソン・ソンドゥクは思わず笑顔を見せ、観客からは大きな歓声が。スタジオキャストの指原莉乃、ILLIT、LE SSERAFIMのメンバーらも「すごい！」と、SAKURAの尋常ではない成長速度に驚いた表情を見せる。

その後も笑顔を絶やさず、他の3人に調和したダンスとボーカルを披露したSAKURA。最後の決めポーズを取ると、大きな拍手が送られた。

MOKA（ILLIT）は「未経験の人がここまで成長するのは初めて見た気がします。1、2か月でここまで成長できるのは本当にすごい」と絶賛。

達成感に包まれ涙を流すSAKURAに、ソンドゥクは「観客の前で初めてパフォーマンスするのは緊張するし、本当に難しいことです。思ったより安定していたのが私には驚きでしたし、イントロが終わってSAKURAさんが登場した瞬間、身震いがこちらまで伝わってくるようでした。スター性を持っているだけでなく、スター性を爆発させる術を身につけるまで成長して、嬉しいです。素晴らしいパフォーマンスでした」と評価していた。