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「医師免許を持っているだけの痛い人になる」高須幹弥が警鐘を鳴らす、医者芸人が直面するこれが現実

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美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【直芸】医者芸人にならないほうがいい理由【ニート医】」を公開した。動画では、医師免許取得後にすぐ芸人やYouTuberを目指す「直芸」という生き方に対し、専門性を身につけないことのリスクと将来性のなさを厳しく指摘し、業界の現状に警鐘を鳴らしている。



高須氏は冒頭、初期研修を終えてすぐに芸人などを目指す「直芸」が増加している現状に言及。専門的なスキルを持たない彼らは、検診やワクチン接種など「医師免許を持っていれば誰でもやれるようなバイトしかできない」と説明した。さらに、近年は非医師が経営するオンラインクリニックなどが増加しており、誰でもできるアルバイトの時給相場も「実質下がっていくと思う」と、医療業界の構造的な変化とそれに伴う価格競争を指摘した。



その上で、医学の道は奥が深く、常に最新の知識がアップデートされるため「1人前になるまで最低10年は修行が必要だ」と力説。専門性を持たずに安易な道を選び、万が一事故が起きた際に対応できない危険性にも触れ、将来的に仕事がなくなり「医師免許を持っているだけのただの痛い人になっちゃう」と、直芸のリスクを強い言葉で非難した。また、研修修了後にすぐ美容医療へ進む「直美」や、塾講師に進む「直塾」といったキャリア選びについても、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを重視する若者の傾向だと分析。しかし、これらも将来的な過当競争による収入減の危険性があると訴えた。



最後には、しゅんしゅんクリニックPの名前を挙げ、「1万人に1人の逸材」レベルのギャグセンスがあれば例外だとしつつも、基本的には「ちゃんと専門医を取って、1人前になってから」他の道を探るべきだと締めくくった。医療者としての確固たる基盤を築くことの重要性を説く、若手医師への真摯な提言となった。