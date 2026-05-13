作曲家・ジャズピアニストの大野雄二さん（84）が、老衰のため5月4日に亡くなったことが分かりました。

【写真を見る】【 訃報 】作曲家・大野雄二さん 死去 「ルパン三世」の音楽など手掛ける（発表全文）











大野さんは、アニメ『ルパン三世』や『犬神家の一族』『人間の証明』などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出してきました。









▽▽▽下記、発表全文▽▽▽



大野雄二 逝去のお知らせ

弊社所属作曲家 ジャズピアニストの大野雄二が

2026年5月4日 老衰のため永眠いたしました

享年84歳でした





生前は格別のご厚情を賜り 厚く御礼申し上げますとともにここに謹んでご報告申し上げます直前まで普段と変わらず過ごしており就寝中に苦しむことなく安らかに旅立ちました1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビューして以来アニメ「ルパン三世」の音楽をはじめ 数多くの作品を世に送り出し長年にわたり音楽業界の発展に寄与してまいりましたその功績と音楽は 今後も色褪せることなく愛され続けていくものと確信しております

なお 葬儀 告別式につきましては ご遺族のご意向により近親者のみで既に執り行われました



後日 お別れの会等を執り行う予定ですので 改めてご案内申し上げます



また 5月30日に予定しております

Billboard Live TOKYOでのプロデュースライブ

「Lupintic All Stars Produced by YUJI OHNO」公演につきましては

故人が生前より準備を整えておりましたため 予定通り開催いたします



これからも多くの方々の心に 大野雄二の音楽が残り続けることを願っております



2026年5月13日

株式会社オフィスオーガスタ



△△△以上△△△









〜大野雄二さん プロフィール〜



大野 雄二（おおのゆうじ）



作曲家／ジャズピアニスト

1941年5月30日生まれ、静岡県熱海市出身。



小学校でピアノを始め、高校時代にジャズを独学で学ぶ。

慶應大学在学中にライト・ミュージック・ソサエティに在籍。藤家虹二クインテットでJAZZピアニストとして活動を始める。



その後、白木秀雄クインテットを経て、自らのトリオを結成。

解散後は、作曲家として膨大な数のCM音楽制作の他、『犬神家の一族』『人間の証明』などの映画やテレビの音楽も手がけ、数多くの名曲を生み出している。

リリシズムにあふれたスケールの大きな独特のサウンドは、日本のフュージョン全盛の先駆けとなった。

その代表作『ルパン三世』『大追跡』のサウンドトラックは、70年代後半の大きな話題をさらった。



近年の作曲活動としては『ルパン三世』とNHKテレビ『小さな旅』に絞り、再びプレイヤーとして活動を開始。

大野雄二トリオ での活動に加え、2006年に Yuji Ohno ＆ Lupintic Five を結成。

2016年にはメンバー編成を新たに Yuji Ohno ＆ Lupintic Six を結成し、

都内ジャズクラブから全国ホール公演、ライブハウス、ロックフェスまで積極的にライブを行う。



1977年「ルパン三世のテーマ」誕生以降、ルパンとともに歩み続ける作曲家であり、自らプレイヤーとして第一線で現在進行形のルパンミュージックを表現し続けている。









【担当：芸能情報ステーション】