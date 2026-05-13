TWICEジョンヨンが東京・御徒町の路上に降臨！街中ロケのオフショットに「なんの撮影？」「可愛すぎる」と反響、ジヒョも「美しい」と絶賛

【写真】TWICEジョンヨンが東京の街に妖精のように登場！【写真】ジヒョとのスペインでの2ショット

TWICEのJEONGYEON（ジョンヨン）が、Instagramを更新。日本の路上で何かの撮影を行った際のオフショットを公開した。

■TWICEジョンヨン、日本で爽やかなサマールック撮影

ジョンヨンは15枚の写真をアップ。1枚目は儚げな美しさが光るショットで、背後には日本語の看板が見える。3枚目のメイク直しをしているショットでは、ファミリーレストランやコンビニのロゴが映り込んだ。

ジョンヨンはTシャツにキャップ、シャツなどカジュアルなサマールックを纏い、淡い光に包まれたショットの中で様々なポージングを披露。8枚目では前髪ありのポニーテールスタイルで、純真な雰囲気を放った。9、10枚目では御徒町駅近くのガード下で、鮮やかなオレンジのシャツを着てポーズ。日本を舞台に、撮影を楽しんでいる。

SNSでは「やばいやばいやばい」「めっちゃ日本の街中！」「前髪!?ポニーテール!?」「可愛すぎるんだけど」「美しすぎる…」「儚い…」「日本に新たな聖地をありがとう」「日本の街中すぎて変な感じ！」「早く詳細を！」「遭遇したら気絶してた」「なんの撮影？」「淡く儚い感じめっちゃいい」と多くの反響が起こり、メンバーのJIHYO（ジヒョ）も「あなたはとても美しい」とコメントを残している。

■TWICEジヒョがスペインでのプライベートショット公開、ジョンヨンとの2ショットも

なおジヒョはInstagramにて、ワールドツアーで訪れたスペインを楽しむプライベートショットを公開。サグラダ・ファミリアなどの名所のほか、ジョンヨンとの仲睦まじい2ショットも投稿されている。