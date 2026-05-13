宇多田ヒカル、新曲「パッパパラダイス」リリース記念特別イベント開催決定

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宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」のリリースを記念して、全国のソニーストアにて特別イベント『「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 』の開催が決定した。

■特別な空間で宇多田ヒカルの作品を楽しむ

ここだけの特別な空間で、ソニーの最新音響技術を通じて宇多田ヒカルの作品を楽しめる本イベント。各店舗では、本楽曲のMVを、ソニーの最新4Kテレビ ブラビア(R)と高音質シアターシステムによる圧倒的な臨場感で視聴できる。

ソニーストア銀座では、立方体型エンターテインメントシアター「SHIKAKU（シカク）」の外装が、「パッパパラダイス」のMVを基調としたデザインで彩られる。「SHIKAKU」内部では、大迫力の音響機材と映像により、楽曲の細部まで解き明かされるような没入体験を楽しめる。また、同じ空間にMV撮影時に着用していたドレスや美術品も展示される。

また、本イベント（SHIKAKUでの没入体験、楽曲試聴、メッセージ企画など）に参加し、各店舗公式LINE友だち追加およびMy Sonyへの登録をした方を対象に、イベント限定のオリジナルステッカーなどのノベルティがプレゼントされる。

併せて、ちびまる子ちゃんとのコラボ絵柄の宇多田ヒカル「パッパパラダイス」半袖Tシャツ2種の販売や、6月24日にリリースされる最新7インチアナログレコードの予約販売も実施。店内では、スペシャル企画として「#私の宇多田ヒカルストーリー」を募集、最新ツアーの映像視聴や宇多田ヒカル作品アナログレコードの試聴など、テンコ盛りの内容が展開される。

■イベント情報

『「パッパパラダイス」リリース記念Hikaru Utada × Sony Store 』

05/20（水）～07/16（木）ソニーストア（銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神）

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「パッパパラダイス」

2026.06.24 ON SALE

ANALOG「パッパパラダイス」

■関連リンク

宇多田ヒカル OFFICIAL SITE

https://www.utadahikaru.jp/