【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

BANDAI SPIRITSは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」関連のガンプラを展示している。

初展示の「HG 1/144 ハンブラビ(GQ)」は、ゲーツ・キャパが搭乗する「ハンブラビ」をHGで立体化したもの。劇中の動きを再現できる可動性を備えており、MA形態への変形を実現している。価格は2,860円で、発売は2026年6月予定。

「HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)」はギャン(ハクジ装備)の特徴的な機体カラーを成形色で再現しており、印象的な武装であるハクジやギャン・シールドが付属している。価格は2,860円で、5月15日12時より抽選販売がスタートする。

「HG 1/144 01ガンダム」は「01ガンダム」の特徴的な機体カラーを成形色で再現し、頭部を新規造形で立体化。劇中で使用したハイパー・バズーカなど、さまざまな武装が付属している。再販商品となり、価格は2,420円。

【HG 1/144 ハンブラビ(GQ)】【HG 1/144 ギャン(ハクジ装備)】【HG 1/144 01ガンダム】

(C)創通・サンライズ

(C)サンライズ