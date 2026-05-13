「WORLD SCOUT」最終審査で脱落・桑原彩菜「レベルアップして皆様の前に戻ってきます」直筆コメントで決意表明 感謝つづる
【モデルプレス＝2026/05/13】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃12が5月12日に放送された。「Girls planet 999」（ガルプラ）出身・Ayana Kuwahara（桑原彩菜）の脱落に悲しみの声が寄せられている。
【写真】HYBEオーデ脱落の「ガルプラ」美女、直筆美文字のコメント
同オーディションで1万4000人の中から勝ち抜き、アメリカ・ロサンゼルスでの合宿期間や審査を経てファイナリストとなった桑原。過去には「Girls planet 999」（ガルプラ）にも出演し、高い実力を評価されてきたが、惜しくもデビューを逃す形となった。
投稿では、オーディション前からすでにデビューメンバーとして確定していたEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とのオフショットや、今回最後のデビューメンバーに選ばれた咲来（Sakura）との写真を投稿。さらに、英語と日本語で書かれた手書きのコメントも公開された。
桑原は「この度は、私のことを応援して下さり見守ってくださった皆様、本当にありがとうございます」と書き出し、「最後の2人まで残りファイナルステージまで進出できたことは、一生の誇りであり、とても素敵な経験ができたと思っています」とアメリカでの日々を振り返った。
そして「WORLD SCOUTで出会えた仲間や先生方、すべての関係者の皆様がいたこと頑張ることができました。本当にありがとうございました！」と周囲への感謝をつづった桑原。「そして今回、番組を通して世界中からの応援メッセージを頂き沢山の人が勇気を貰えました。皆さん本当に大好きです」と視聴者への思いも伝え、最後には「この機会をバネにもっとレベルアップして皆様の前に戻ってきます！」と意気込んでいた。
同オーディションでは、歌・ダンス未経験でオーディション初参加の咲来がデビューメンバーに決定。KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組「The Debut：Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAとともに、SAINT SATINE（セイント・サティーン）として2026年に全米デビューを果たす。
◆HYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘した。（modelpress編集部）
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◆「ワースカ」最終審査で脱落・桑原彩菜がコメント
同オーディションで1万4000人の中から勝ち抜き、アメリカ・ロサンゼルスでの合宿期間や審査を経てファイナリストとなった桑原。過去には「Girls planet 999」（ガルプラ）にも出演し、高い実力を評価されてきたが、惜しくもデビューを逃す形となった。
投稿では、オーディション前からすでにデビューメンバーとして確定していたEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）とのオフショットや、今回最後のデビューメンバーに選ばれた咲来（Sakura）との写真を投稿。さらに、英語と日本語で書かれた手書きのコメントも公開された。
桑原は「この度は、私のことを応援して下さり見守ってくださった皆様、本当にありがとうございます」と書き出し、「最後の2人まで残りファイナルステージまで進出できたことは、一生の誇りであり、とても素敵な経験ができたと思っています」とアメリカでの日々を振り返った。
そして「WORLD SCOUTで出会えた仲間や先生方、すべての関係者の皆様がいたこと頑張ることができました。本当にありがとうございました！」と周囲への感謝をつづった桑原。「そして今回、番組を通して世界中からの応援メッセージを頂き沢山の人が勇気を貰えました。皆さん本当に大好きです」と視聴者への思いも伝え、最後には「この機会をバネにもっとレベルアップして皆様の前に戻ってきます！」と意気込んでいた。
◆「ワースカ」咲来がデビューメンバーに決定
同オーディションでは、歌・ダンス未経験でオーディション初参加の咲来がデビューメンバーに決定。KATSEYE（キャッツアイ）を輩出したオーディション番組「The Debut：Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAとともに、SAINT SATINE（セイント・サティーン）として2026年に全米デビューを果たす。
◆HYBE×Geffen Recordsによるオーディション番組「WORLD SCOUT：THE FINAL PIECE」
同番組は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE×Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE×Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。「The Debut: Dream Academy」（ドリアカ）の練習生として参加をしていたEMILY、LEXIE、SAMARAの3人と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のアーティスト”を日本にて発掘した。（modelpress編集部）
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