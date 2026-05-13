講談社から「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を丸ごと一冊大特集する「ディズニーファン6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド」が登場。

スペシャル企画として、25周年を記念したオリジナルデザインのトランプが付いてきます☆

講談社「ディズニーファン6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド」

定価：1,980円（税込）

発売日：2026年5月15日（金）

販売店舗：全国の書店、Amazonなど

講談社から発売されている月刊誌「ディズニーファン」2026年6月号増刊は、ついに幕を開けたアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のきらめきを余すところなくお届けする永久保存版。

スペシャル企画として、25周年を記念したオリジナルデザインのトランプが付いてきます。

25周年の衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」と仲間たちをはじめ、グリーティングやエンターテイメントに出演するキャラクターたち、美しいパークシーンで構成。

自分で組み立てるタイプの収納ケース付きです。

巻頭では、メディテレーニアンハーバーでみんなで25周年をお祝いする「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を大特集。

ジュビリーブルーの衣装でミッキーたちが登場！東京ディズニーシー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」 ジュビリーブルーの衣装でミッキーたちが登場！東京ディズニーシー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」 続きを見る

さらに25周年の衣装に身を包んだ「ミッキーマウス」たちがフィナーレを彩るウォーターフロントパークでのステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」を美しい撮りおろし写真で紹介します。

25周年衣装のディズニーの仲間たち！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」25周年ver 25周年衣装のディズニーの仲間たち！東京ディズニーシー「ダンス・ザ・グローブ！」25周年ver 続きを見る

25周年をお祝いするスペシャルグッズのページも必見。

ジュビリーブルーに輝くグッズをはじめ、自分でカスタマイズできるグッズや東京ディズニーシーならではのグッズなど、思い出に残るグッズを一挙紹介します！

まぶしいジュビリーブルー！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ まぶしいジュビリーブルー！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルグッズ 続きを見る

また、ジュビリーブルーに染まった豪華なセットや色鮮やかなスウィーツ、ドリンクなどのスペシャルメニューを実食レポート！

フードに付いてくるスーベニアも徹底紹介します。

さらにスペシャル企画として、東京ディズニーリゾートパークチケット＆25周年スペシャルグッズを抽選で大プレゼント！

5月号、6月号、そしてこの6月号増刊の3号連続企画の最終号となります。

過去から現在へと続く歩みをたどるクロニクル企画も大充実。

「もう一度見たいショークロニクル」では、25年間のイベントの魅力を凝縮した写真の数々が集められています。

ページをめくるたびに、思い出と新たな発見が広がります。

ポップコーンバケットや「ダッフィー＆フレンズ」のふり返り企画も必見です。

そのほかにも、東京ディズニーシー25周年テーマソング「カム・ジョイン・ザ・ジュビリー」に込められた思いを音楽制作を担当された方に、また25周年の衣装へのこだわりを衣装デザイナーの方にうかがった、貴重なスペシャルインタビューを掲載。

カチューシャやTシャツなどを取り入れた「ジュビリーブルー」のバウンドコーデ4パターンや、ジュビリーブルーが映える写真の撮影テクニックなど、パークを満喫するためのアイデアも満載です☆

2027年3月31日まで開催中の東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”。

その輝きを誌面で予習し、パークでは思いきり25周年の祝祭のひとときが過ごせます。

講談社の「ディズニーファン2026年6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド！」は、2026年5月15日より販売開始です☆

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”特集！講談社「ディズニーファン」2026年6月号 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”特集！講談社「ディズニーファン」2026年6月号 続きを見る

© Disney

※株式会社講談社は東京ディズニーランド／東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post オリジナルデザインのトランプ付き！講談社「ディズニーファン6月号増刊 東京ディズニーシー25周年スペシャルガイド」 appeared first on Dtimes.